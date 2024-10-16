Працівника Черкаської прокуратури затримали за статеві відносини з неповнолітньою

Офіс генерального прокурора підтверджує затримання працівника прокуратури на Черкащині

Працівника Черкаської прокуратури затримали за статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку та розбещення неповнолітніх. Про це проінформував Офіс генпрокурора в Telegram.

«За процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора забезпечено координацію зусиль правоохоронців щодо викриття та документування протиправної діяльності працівника однієї з обласних прокуратур за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 155, ч. 1 ст. 156, ч. 3 ст. 156-1 КК України», – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

За цим фактом Офіс Генерального прокурора 07.10.2024 розпочав досудове розслідування, проведення якого було доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

У ході досудового розслідування 16.10.2024 за участі прокурорів Генеральної інспекції слідчі ДБР за оперативного супроводу працівників Кіберполіції затримали прокурора.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та звернення до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До слова, Частина 2 статті 155 КК України: передбачає кримінальну відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені особою, яка раніше вже була засуджена за такий самий злочин. Санкція передбачає більш суворе покарання порівняно з частиною 1 цієї ж статті.

Нагадаємо, Генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

До слова, Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу дев'яти українських військовополонених на Курщині. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора повідомляв раніше про те, що від початку цього року в Україні зареєстровано понад 35 тис. кримінальних справ про самовільне залишення частини.