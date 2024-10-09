Скільки ще триватиме телемарафон «Єдині новини»? Відповідь Мінкульту

За словами Точицького, телемарафон потрібен, аби «робити єдині підходи, які будуть розбивати пропаганду» Росії

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявив, що національний телемарафон «Єдині новини» продовжуватиме мовлення, поки триває війна з РФ. Про це він сказав в інтервʼю «Голосу Америки».

За словами Точицького, телемарафон потрібен, аби «робити єдині підходи, які будуть розбивати пропаганду» Росії.

«Я казав і кажу, що поки є війна, нам потрібен Єдиний марафон. Він потрібен для того, щоб ми робили єдині підходи, які будуть розбивати пропаганду, яку робить Російська Федерація стосовно нас», – сказав він.

Міністр вважає, що телемарафон може бути платформою, де можна позбавлятися ворожих наративів щодо України, котрі були закладені в різні періоди розвитку держави.

Також очільник Міністерства культури й стратегічних комунікацій прокоментував цензуру й реакцію на неї західних союзників.

«Якщо в тих самих Єдиних новинах відбувається, скажімо, розмова з тим чи іншим гостем, я не бачу і не пам'ятаю, щоб хтось спеціально запрошував або ж не запрошував того чи іншого спікера. У своїй роботі я від початку спілкуюся як з більшістю у політиці, так і з меншістю. Але я сказав і буду продовжувати говорити, поки йде війна, Єдині новини будуть. Але ми повинні, як і в усьому, робити більш якісний продукт, щоб це було цікаво», – висловився Точицький.

Нагадаємо, на початку війни Єдиний телемарафон забезпечував правдиве і оперативне інформування, але сьогодні українці хочуть отримувати дещо іншу інформацію. З цієї причини на телемарафон чекає трансформація, розповів виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв в інтерв’ю «Главкому». Карандєєв наголосив, що трансформації відбуватимуться, проте відмовився розкривати деталі до моменту отримання конкретних результатів.