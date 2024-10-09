Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скільки ще триватиме телемарафон «Єдині новини»? Відповідь Мінкульту

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Скільки ще триватиме телемарафон «Єдині новини»? Відповідь Мінкульту
Очільник Міністерства культури й стратегічних комунікацій прокоментував цензуру й реакцію на неї західних союзників
скриншот відео

За словами Точицького, телемарафон потрібен, аби «робити єдині підходи, які будуть розбивати пропаганду» Росії

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявив, що національний телемарафон «Єдині новини» продовжуватиме мовлення, поки триває війна з РФ. Про це він сказав в інтервʼю «Голосу Америки».

За словами Точицького, телемарафон потрібен, аби «робити єдині підходи, які будуть розбивати пропаганду» Росії.

«Я казав і кажу, що поки є війна, нам потрібен Єдиний марафон. Він потрібен для того, щоб ми робили єдині підходи, які будуть розбивати пропаганду, яку робить Російська Федерація стосовно нас», – сказав він.

Міністр вважає, що телемарафон може бути платформою, де можна позбавлятися ворожих наративів щодо України, котрі були закладені в різні періоди розвитку держави.

Також очільник Міністерства культури й стратегічних комунікацій прокоментував цензуру й реакцію на неї західних союзників.

«Якщо в тих самих Єдиних новинах відбувається, скажімо, розмова з тим чи іншим гостем, я не бачу і не пам'ятаю, щоб хтось спеціально запрошував або ж не запрошував того чи іншого спікера. У своїй роботі я від початку спілкуюся як з більшістю у політиці, так і з меншістю. Але я сказав і буду продовжувати говорити, поки йде війна, Єдині новини будуть. Але ми повинні, як і в усьому, робити більш якісний продукт, щоб це було цікаво», – висловився Точицький. 

Нагадаємо, на початку війни Єдиний телемарафон забезпечував правдиве і оперативне інформування, але сьогодні українці хочуть отримувати дещо іншу інформацію. З цієї причини на телемарафон чекає трансформація, розповів виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв в інтерв’ю «Главкому». Карандєєв наголосив, що трансформації відбуватимуться, проте відмовився розкривати деталі до моменту отримання конкретних результатів.

Читайте також:

Теги: Микола Точицький Єдині новини національний телемарафон відео війна марафон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З 2014 року Сербія винесла лише 37 обвинувальних вироків за участь в українській війні
Сербський найманець про російську армію: Корупція процвітає, а росіяни не такі, як ми їх собі уявляємо Дайджест
23 вересня, 21:41
Зеленський під час виступу на ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії
Зеленський пояснив, як далекобійна зброя вплине на хід війни з Росією
13 вересня, 15:56
Комітет з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради підтримав для ухвалення у другому читанні законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років
Мобілізацію чоловіків до 25 років може бути заборонено до ухвалення закону – нардеп
17 вересня, 16:42
Основним напрямком поставок Німеччини є протиповітряна оборона, у тому числі зенітно-ракетний комплекс Patriot
Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: що до нього входить
19 вересня, 15:20
Під час концерту Стенюк висловив нерозуміння, чому «православні вбивають православних, якщо для цього є мусульмани».
Комік Антон Стенюк вибачився за свій жарт «про вбивство мусульман»
26 вересня, 08:45
Буданов не стане новим президентом України – це фейк
Спростовано фейк РФ про те, що ЦРУ погодило Буданова на пост президента України
27 вересня, 23:14
У своїх відео Тринадцятий озвучував реальні втрати окупантів
У Росії затримали блогера, який критикував військове командування
5 жовтня, 16:24
Джо Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган «Мілтон»
Байден відклав поїздку до Німеччини: реакція Берліна
Вчора, 20:46
Марк Рютте заявив, що потрібно зміцнювати позицію України
Перемовини з РФ. Генсек НАТО повідомив, хто прийматиме рішення щодо умов миру
Вчора, 21:31

Суспільство

Скільки ще триватиме телемарафон «Єдині новини»? Відповідь Мінкульту
Скільки ще триватиме телемарафон «Єдині новини»? Відповідь Мінкульту
У Дніпрі вулицю Південну перейменовано на честь Української добровольчої армії
У Дніпрі вулицю Південну перейменовано на честь Української добровольчої армії
На Полтавщині заборонять Telegram? Голова Полтавської обласної ради розʼяснив ситуацію
На Полтавщині заборонять Telegram? Голова Полтавської обласної ради розʼяснив ситуацію
Поет, перекладач, публіцист. 120 років із дня народження Миколи Бажана
Поет, перекладач, публіцист. 120 років із дня народження Миколи Бажана
Депутати не змогли перейменувати Первомайськ, Синельникове і Павлоград
Депутати не змогли перейменувати Первомайськ, Синельникове і Павлоград
Рада заборонила мобілізацію чоловіків віком до 25 років
Рада заборонила мобілізацію чоловіків віком до 25 років

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Російський план закінчення війни в Україні: Лавров оголосив цілий список вимог
72K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2024
27K
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Україна зупиняє транзит російського газу: з'явилась реакція Німеччини
9619
Куди перетікає державне фінансування, яке отримує партія Порошенка? Дослідження

Новини

Можливе перенесення «Рамштайн», атака дронів на Єйськ та переговори на Близькому Сході: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
По всій території без опадів: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 06:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
Вчора, 10:06
Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua