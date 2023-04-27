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Окупанти будують ешелонну оборону навколо Маріуполя

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти будують ешелонну оборону навколо Маріуполя
Росіяни зводять дерев’яні укріплення навколо Маріуполя
фото ілюстративне

Загарбники почали розселення у вільні будинки в селах на північ від Маріуполя

Російські загарбники продовжують будувати ешелонну оборону навколо Маріуполя. Тепер замість «зубів дракона» окупанти зводять дерев’яні укріплення. Про це повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко.

Зазначається, що місцеві жителі у четвер, 26 квітня, зафіксували переміщення російських вантажівок у напрямку Мангушського району та Бердянська.

«Навантажені деревною для будівництва фортифікацій. Кількість самих фортифікацій зростає у всіх напрямах», – зазначає Андрющенко.

Крім того, повідомляється, що з початку тижня окупанти почали розселення у вільні будинки в селах на північ від Маріуполя. Росіяни заявляють, що там буде розміщуватися так званий «корпус оборони Маріуполя від нацистів».

Раніше повідомлялося, що напередодні вирішального контрнаступу ЗСУ намагаються заплутати росіян, повідомляючи різні дати і напрямки ймовірної атаки.

А глава розвідки Естонії пояснив, від чого залежатиме успіх контрнаступу.

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Теги: Маріуполь ЗСУ контрнаступ окупанти

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