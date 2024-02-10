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Держава повинна підтримати «Енергоатом» та «Укренерго» у виплаті боргів – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Держава повинна підтримати «Енергоатом» та «Укренерго» у виплаті боргів – експерт
Заборгованість «Укренерго» за послугу зі збільшення виробництва електроенергії з альтернативних джерел близько 30 млрд грн
фото з відкритих джерел

У 2020 році борги досягали 14 млрд грн і наразі збільшилися вдвічі

Держава має підтримати компанії «Енергоатом» та «Укренерго» наданням державних гарантій на залучення фінансування, щоб направити ці кошти на виплату боргів на ринку електроенергії України, вважає голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський. 

«Проблема (боргів – ред.) мала бути вирішена до кінця 2021 року, але цього не сталося. Війна дійсно додала до цієї проблеми багато інших нових аспектів… Можливе залучення фінансування «Енергоатому» та «Укренерго» під державні гарантії. Так намагались вирішити питання у 2020 році», – сказав Соколовський.

Водночас він нагадав, що у 2020 році борги досягали 14 млрд грн і наразі збільшилися вдвічі. Соколовський також розповів, що основні фактори, які впливають на борги це дефіцитний тариф на передачу «Укренерго», борги старого ринку електроенергії, які залишились не виплаченими компанією «Енергоринок», а також проблема боргів комунальних підприємств.

«Наприклад КП «Вода Донбасу». Ці борги тягнуться багато років, там боргів на 8,5 млрд грн… Борги старого ринку від компанії Енергоринок. Якби вона стягнула борги, то загальна ліквідність ринку електроенергії би покращувалась», – сказав експерт.

Окрім того, за словами представника АСЕУ, існує проблема зі сплати постачальниками універсальних послуг, «Укренерго» та ДП «Гарантований покупець» пені і штрафів.

«Всі судяться з усіма і відповідно отримують судові рішення, за якими компанії мають сплатити штрафні санкції. Лише штрафних санкцій вже мільярди», – сказав Соколовський.

Як повідомлялося, заборгованість «Енергоатому» щодо фінансування пільгового тарифу на електроенергію для населення складає 17 млрд грн, борг «Укренерго» за послугу зі збільшення виробництва електроенергії з альтернативних джерел близько 30 млрд грн.

Експерти вважають, що уряд має забезпечити можливість «Енергоатому» отримати кошти від випуску облігацій під державні гарантії, щоб компанія могла розрахуватись з боргами на енергоринку для стабілізації фінансового стану енергокомпаній, зокрема, зеленої енергетики.

Теги: санкції війна Енергоатом фінансування Укренерго населення

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