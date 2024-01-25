Новий глава ОБСЄ планує відвідати Україну

Мальта з 1 січня 2024 року розпочала річне головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі

Наступного тижня Борг приїде до Києва, щоб продемонструвати непохитну підтримку України

Новий голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Мальти Ян Борг наступного тижня відвідає Україну. Про це повідомляє The Times of Malta.

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«Наступного тижня я відвідаю Київ, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України», – сказав Борг.

За словами Борга, головування Мальти продовжуватиме вимагати повного, безумовного та негайного виведення російських військ з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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«Я ще раз заявляю про своє найрішучіше засудження посилених атак (Росії на Україну), які ми спостерігали протягом останніх тижнів», – зазначив він.

У присутності російських та українських дипломатів Борг наголосив, що пріоритетом Мальти в ОБСЄ є «беззаперечне зобов'язання зберігати незаконну загарбницьку війну РФ проти України на першому місці в порядку денному ОБСЄ».

«Зробімо все можливе, щоб розірвати ланцюг безперервного насильства, болю й страждань, які ми спостерігаємо не тільки в цій війні, але і в конфліктах по всьому світу. Зупинімо всі навмисні руйнування життєво важливої інфраструктури та смерті цивільного населення. Зупинімо нормалізацію цієї бездушної байдужості до людського життя», – резюмував Борг.

Нагадаємо, Мальта з 1 січня 2024 року розпочала річне головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) після того, як РФ місяцями блокувала функціонування організації та схвалення головування Естонії.

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До слова, дискусія про виключення Росії з ОБСЄ вичерпана. Про це заявив глава МЗС Північної Македонії Буяр Османі під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ОБСЄ.

В ОБСЄ точилися дебати щодо виключення Росії через порушення основоположних принципів і зобов'язань Організації. Проте, за словами Османі, наразі є юридичний і політичний аргументи від держав-учасниць, чому зробити цього не можуть.

Пояснюючи суть юридичної неможливості застосувати правило «консенсусу мінус один», яке дозволяє ухвалювати рішення голосами 56 країн-учасниць з 57 наявних, глава МЗС Північної Македонії послався на брак політичної волі.