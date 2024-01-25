Головна Світ Політика
search button user button menu button

Новий глава ОБСЄ планує відвідати Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Новий глава ОБСЄ планує відвідати Україну
Мальта з 1 січня 2024 року розпочала річне головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі
фото з відкритих джерел

Наступного тижня Борг приїде до Києва, щоб продемонструвати непохитну підтримку України

Новий голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Мальти Ян Борг наступного тижня відвідає Україну. Про це повідомляє The Times of Malta.

«Наступного тижня я відвідаю Київ, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України», – сказав Борг.

За словами Борга, головування Мальти продовжуватиме вимагати повного, безумовного та негайного виведення російських військ з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Я ще раз заявляю про своє найрішучіше засудження посилених атак (Росії на Україну), які ми спостерігали протягом останніх тижнів», – зазначив він.

У присутності російських та українських дипломатів Борг наголосив, що пріоритетом Мальти в ОБСЄ є «беззаперечне зобов'язання зберігати незаконну загарбницьку війну РФ проти України на першому місці в порядку денному ОБСЄ».

«Зробімо все можливе, щоб розірвати ланцюг безперервного насильства, болю й страждань, які ми спостерігаємо не тільки в цій війні, але і в конфліктах по всьому світу. Зупинімо всі навмисні руйнування життєво важливої інфраструктури та смерті цивільного населення. Зупинімо нормалізацію цієї бездушної байдужості до людського життя», – резюмував Борг.

Нагадаємо, Мальта з 1 січня 2024 року розпочала річне головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) після того, як РФ місяцями блокувала функціонування організації та схвалення головування Естонії.

До слова, дискусія про виключення Росії з ОБСЄ вичерпана. Про це заявив глава МЗС Північної Македонії Буяр Османі під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ОБСЄ.

В ОБСЄ точилися дебати щодо виключення Росії через порушення основоположних принципів і зобов'язань Організації. Проте, за словами Османі, наразі є юридичний і політичний аргументи від держав-учасниць, чому зробити цього не можуть.

Пояснюючи суть юридичної неможливості застосувати правило «консенсусу мінус один», яке дозволяє ухвалювати рішення голосами 56 країн-учасниць з 57 наявних, глава МЗС Північної Македонії послався на брак політичної волі.

Теги: ОБСЄ Київ війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Нацистським» у Росії визнано прапор ОУН
Вітання «Слава Україні» потрапило до реєстру «нацистських» у Росії
19 сiчня, 07:21
У Кринках наші захисники продовжують бойову роботу з закріплення і розширення плацдарму
РФ зосередила майже 10 тисяч окупантів на одному з напрямків: що задумав ворог
14 сiчня, 10:35
За словами Зеленського, однією з важливих тем Ставки стало посилення ППО в Україні
Зеленський провів важливе засідання Ставки
9 сiчня, 16:28
Всесвітня організація охорони здоров’я закликала продовжити дотримання маскового режиму й соціальної дистанції
КМДА радить киянам повернутися до маскового режиму
8 сiчня, 17:46
Забобони високосних років
Забобони високосних років
7 сiчня, 12:12
За словами американських посадовців, під час цього візиту Шойгу оглянув виставку ракет Ababeel та інших ракетних систем
Росія збирається придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану – The Wall Street Journal
4 сiчня, 14:17
На одному з промислових об’єктів внаслідок ракетної атаки є травмовані та один загиблий
Ракетний удар по Кропивницькому: влада повідомила про наслідки
4 сiчня, 12:25
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
США оцінили нібито готовність Путіна зупинити війну
4 сiчня, 01:50
За словами Ігната, наразі Україні не готова використовувати винищувачі, тому поставки «не мають сенсу»
Ігнат пояснив, яка вірогідність отримати F-16 до кінця року
25 грудня, 2023, 16:30

Політика

Путін припинив помилування ув’язнених, які воюють проти України – BBC
Путін припинив помилування ув’язнених, які воюють проти України – BBC
Новий глава ОБСЄ планує відвідати Україну
Новий глава ОБСЄ планує відвідати Україну
США звернулися по допомогу до Китаю через хуситів – FT
США звернулися по допомогу до Китаю через хуситів – FT
Падіння літака Іл-76. У Бєлгородський морг доставили тільки п'ять тіл – ГУР
Падіння літака Іл-76. У Бєлгородський морг доставили тільки п'ять тіл – ГУР
До коаліції дронів для України доєдналися ще дві країни
До коаліції дронів для України доєдналися ще дві країни
Сенат Італії підтримав рішення уряду про військову допомогу Україні
Сенат Італії підтримав рішення уряду про військову допомогу Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Міжнародне розслідування збиття Іл-76 під Брянськом? Кремль зробив промовисту заяву
13K
Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
7758
Чому Бог допускає страждання України?
7749
Катастрофа Іл-76. Які заяви зробила Україна та Росія (фото, відео)
7729
Воювати свідкам Єгови чи ні? Суд ухвалив сенсаційне рішення
7455
Прем'єр-міністр Шмигаль йде під суд. Що відомо про справу?

Новини

Ситуація на фронті: Генштаб повідомив, де тривають найзапекліші бої
Сьогодні, 07:13
Удар по Одесі, пожежа на нафтопереробному заводі у РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 січня
Сьогодні, 04:50
Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
Сьогодні, 00:30
Як відновлювати енергетику? Міненерго звернулося до споживачів
Вчора, 17:38
700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:28

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua