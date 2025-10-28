Розвідники вразили пускову установку зенітно-ракетного комплексу РФ (відео)

Розвідники знищили групу окупантів та КамАЗ, на якому вони пересувалися

Розвідники уразили дві радіолокаційних станції та пускову установку російського зенітно-ракетного комплексу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«Впродовж останніх двох тижнів, майстри спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» продовжували системно «працювати» по російській ППО на українському Донбасі. В результаті чергових атак розвідників уражено дві РЛС 48Я6-К1 «Подльот» окупантів та пускову установку 9А82 зі складу комплексу С-300В», – йдеться у повідомленні.

Розвідники також знищили групу окупантів та КамАЗ, на якому вони пересувалися.

Раніше українська розвідка знищила новітню російську радіолокаційну систему «Валдай» у тимчасово окупованому Криму.

Також бійці Головного управління розвідки Міноборони України у ніч проти 28 серпня уразили у тимчасово окупованому Криму російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Радіолокаційний комплекс було знищено за допомогою дрона.