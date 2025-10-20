Розвідка попереджає, що РФ активізувала виробництво бомб дальністю до 200 км

РФ випробовує в бойових умовах авіабомби з новими модулями управління

Росія активізувала нарощування випуску авіабомб і впроваджує нові уніфіковані керовані модулі, які радикально змінюють їхнє застосування. Про це заявив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький, передає «Главком» з посиланням на «Еспресо».

За словами Скібіцького, у вересні-жовтні РФ розробляла, а тепер випробовує в бойових умовах авіабомби з новими модулями управління. Такі модулі суттєво збільшують дальність застосування – приблизно 150-200 км, а під час одного з випробувань боєприпаси долали до 193 км.

Скібіцький також вказав на інші особливості цих боєприпасів: підвищену стійкість до засобів електронної протидії та технічні рішення, що дозволяють вражати цілі на більшій відстані.

Заступник начальника ГУР додав, що на російських підприємствах уже починають серійне виробництво таких комплексів; їм присвоюють назви на кшталт «Гром-1» і «Гром-2», хоча вони можуть змінюватися. «Перші такі удари ми бачили по Дніпру, зараз ми бачимо в інших містах – це саме той підхід, який застосовує Російська Федерація», – сказав він.

До слова, 20 жовтня російські війська вперше застосували модернізовану керовану авіаційну бомбу (КАБ) по території Полтавського району. Відстань до цілі склала близько 120 км.

Як повідомлялося, Росія модернізувала свої керовані авіабомби КАБ, оснастивши їх реактивним двигуном, що значно збільшує дальність ураження. Військовий експерт Ігор Романенко наголосив, що для ефективної протидії важливо збивати не лише самі бомби, а й їхні носії.