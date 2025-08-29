Головна Країна Події в Україні
Розвідка уразила радіолокаційну систему С-400 в окупованому Криму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Розвідка уразила радіолокаційну систему С-400 в окупованому Криму
Російський радар раннього виявлення має інструментальну дальність до 600 км
скріншот з відео ГУР

Радіолокаційний комплекс було знищено за допомогою дрона.

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України у ніч проти 28 серпня уразили у тимчасово окупованому Криму російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Радіолокаційний комплекс було знищено за допомогою дрона. Розвідка зазначає, що це коштована ціль, знищення якої «осліпило» черговий російський комплекс С-400.

С-400 «Тріумф» – російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), зенітна ракетна система великої та середньої дальності. Прийнятий на озброєння 28 квітня 2007. Контрактна вартість одного дивізіону з чотирьох машин зенітного ракетного комплексу С-400 близько $625 млн.

Радар раннього виявлення має інструментальну дальність до 600 км. Комплекс може вражати повітряні цілі ракетами ЗУР надвеликої дальності 40Н6Е на дальності до 380 км, зокрема за вказівкою з літака А-50.

Нагадаємо, російські окупанти уразили один з кораблів Військово-морських сил Збройних сил України.

Як відомо, вчора, 28 серпня, Україна здійснила прорив у військовій історії. Вперше у світі FPV-дрони результативно вразили бойовий корабель – російський корвет проєкту «Буян-М», який є носієм крилатих ракет «Калібр».

Ураження відбулося на рекордній відстані понад 350 км. Операцію виконали спецпідрозділи Головного управління розвідки, ймовірно із застосуванням дронів типу РУБАКА та UJ-26 Бобер. Унаслідок удару було пошкоджено борт корабля і виведено з ладу його ключову РЛС. Без оглядового радара МР-352 «Позитив» корвет фактично «осліп», втративши можливість виявляти як морські, так і повітряні цілі.

До слова, унаслідок ворожого удару по кораблю Військово-морських сил ЗСУ загинули двоє військовослужбовців.

