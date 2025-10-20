Головна Країна Події в Україні
Розвідка спалила новітню радіолокаційну систему окупантів у Криму (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Розвідка спалила новітню радіолокаційну систему окупантів у Криму (відео)
Уражено новітню РЛС окупантів
фото: скриншот з відео

«Валдай» – новітній російський комплекс

Українська розвідка знищила новітню російську радіолокаційну систему «Валдай» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Зазначається, що РЛС «Валдай» – новітній російський комплекс, призначений для виявлення та боротьби із малорозмірними БпЛА.

Раніше бійці Головного управління розвідки Міноборони України у ніч проти 28 серпня уразили у тимчасово окупованому Криму російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Радіолокаційний комплекс було знищено за допомогою дрона. 

До слова, спецпідрозділ ГУР «Примари» на території тимчасово окупованого Криму уразив два російські гелікоптери Мі-8 та буксир.

Нагадаємо, у ніч проти 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму безпілотники ЦСО «А» СБУ та ССО ЗСУ уразили низку об'єктів, які працюють на війну проти України. Серед них – Феодосійський морський нафтовий термінал.

Теги: Крим війна військова техніка втрати

