Українські захисники відкинули окупантів на фронті

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: Генштаб (ілюстративне)

Сили Оборони відкинули ворога поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру

Сили оборони відкинули російську терористичну армію на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

«Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру», – йдеться у повідомленні.

Карта бойових дій Deep State Map

Раніше українські захисники відкинули росіян поблизу Нового Шахового, Золотого Колодязя, Кучерового Яру та Новопавлівки Донецької області. Однак російська терористична армія просунулася у Кучеровому Яру та поблизу Шахового.

Зокрема, РФ окупувала три населених пункти на Донеччині – Перебудову, Комар та Мирне.

До слова, Сили оборони України досягли успіху на Запорізькому напрямку: підрозділи 24-го Окремого штурмового батальйону (ОШБ) «Айдар» спільно з 33-м Окремим штурмовим полком (ОШП) звільнили населений пункт Малі Щербаки.

Також Сили оборони опублікували кадри успішних штурмових дій бійців 141-ї окремої механізованої бригади в селі Січневе на Дніпропетровщині. Результатом операції стали значні втрати ворога.

