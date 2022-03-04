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    Ворог допустив рятувальників до гасіння пожежі на Запорізькій АЕС, попередньо жертв немає

    Наразі на станції триває бій всередині - Ворог допустив рятувальників до гасіння пожежі на Запорізькій АЕС, попередньо жертв немає
    Наразі на станції триває бій всередині
    скріншот із відео

    Ситуація на АЕС залишатися вкрай складною, голова Запорізької ОДА

    Станом на 05:20 на Запорізькій АЕС у місті Енергодар підрозділи ДСНС виїхали на гасіння пожежі в учбово-тренувальному корпусі. Від ДСНС залучено 40 осіб та 10 одиниць техніки, йдеться в офіційному повідомленні відомстві вогнеборців.

    Згодом з'явилася оновлена інформація від ДСНС, що після проведення розвідки в п’ятиповерховому учбово-тренувальному корпусі Запорізькій АЕС зафіксовано, що відбувається горіння приміщень на третьому, четвертому та п’ятому поверхах. Попередньо жертв та постраждалих немає.

    Крім цього, голова Запорізької ОДА Олександр Старух написав у соцмережі, що ситуація на АЕС залишатися вкрай складною. Додав, що керівництво станції та колектив докладають максимум зусиль, щоб мирний атом продовжував бути мирним.

    Нагадаємо, вночі 4 березня стало відомо про обстріл і пожежу на Запорізькій АЕС. Наразі кадирівці хочуть замінувати, йде бій всередині приміщення.

    Якщо вибухне, катастрофа буде у 10 разів більшою за Чорнобиль.

    Через обстріл Запорізької АЕС Міненерго просить США закрити зону польотів над Україною.

    Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ми на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства.

    Нагадаємо, Зеленський відреагував на обстріл Запорізькій АЕС.

    Також якщо вибухне, катастрофа буде у 10 разів більшою за Чорнобиль – Кулеба про обстріл ЗАЕС.

    Стало відомо, що робити у разі радіаційної аварії.

    Теги: катастрофа ДСНС обстріл АЕС
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    Ворог допустив рятувальників до гасіння пожежі на Запорізькій АЕС, попередньо жертв немає