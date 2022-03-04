Ворог допустив рятувальників до гасіння пожежі на Запорізькій АЕС, попередньо жертв немає
Ситуація на АЕС залишатися вкрай складною, голова Запорізької ОДА
Станом на 05:20 на Запорізькій АЕС у місті Енергодар підрозділи ДСНС виїхали на гасіння пожежі в учбово-тренувальному корпусі. Від ДСНС залучено 40 осіб та 10 одиниць техніки, йдеться в офіційному повідомленні відомстві вогнеборців.
Згодом з'явилася оновлена інформація від ДСНС, що після проведення розвідки в п’ятиповерховому учбово-тренувальному корпусі Запорізькій АЕС зафіксовано, що відбувається горіння приміщень на третьому, четвертому та п’ятому поверхах. Попередньо жертв та постраждалих немає.
Крім цього, голова Запорізької ОДА Олександр Старух написав у соцмережі, що ситуація на АЕС залишатися вкрай складною. Додав, що керівництво станції та колектив докладають максимум зусиль, щоб мирний атом продовжував бути мирним.
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