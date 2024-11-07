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Саміт Європейської політичної спільноти, обстріл Запоріжжя. Головне за 7 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Саміт Європейської політичної спільноти, обстріл Запоріжжя. Головне за 7 листопада
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент Володимир Зеленськи виступив на саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті

Саміт Європейської політичної спільноти, обстріл Запоріжжя, затримання посадовиці Центральної МСЕК. «Главком» склав добірку новин 7 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Обстріл Запоріжжя

Сьогодні, 7 листопада, російська армія завдала п'ять ударів по Запоріжжю. Через атаку окупантів зазнали пошкоджень житлові будинки та медзаклади.

Внаслідок атаки росіян загинуло чотири людини. Ще 40 постраждали. У лікарнях у стані середньої важкості близького 30 людей. Четверо дітей під наглядом лікарів

ДБР затримало підозрюваних у побитті хлопця у ресторані у Полтаві

Державне бюро розслідувань затримало правоохоронця та ще двох «авторитетів», які в одному з ресторанів Полтави чіплялись до дівчини та побили її хлопця. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Так, працівники ДБР затримали трьох фігурантів побиття столичного мешканця в одному із ресторанів Полтави. Кримінальне провадження було відкрите Національною поліцією, а 7 листопада передане Державному бюро розслідувань. 

Зазначається, що 2 листопада 2024 року поліція виїхала на виклик розважального закладу, в якому невідомі побили хлопця. Дівчина потерпілого розповіла у соцмережах, що побитий хлопець заступався за неї, оскільки до неї почали чіплятися чоловіки за сусіднім столиком.

Саміт Європейської політичної спільноти

Президент Володимир Зеленськи виступив на саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті. Він подякував партнерам за підтримку України, водночас зазначивши, що для захисту потрібна «достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах».

«Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни й не зміниться. Тільки тиском можна його стримати», – заявив він.

Президент наголосив, що більшість країн-учасниць саміту долучилися до роботи дипломатичної системи, яка може підштовхнути Росію до справедливого миру.

«Ця війна відбувається на українській землі. Україна вдячна за всю підтримку з боку наших партнерів, ми відкриті до будь-яких конструктивних ідей заради досягнення справедливого миру для нашої країни. Але саме Україна повинна вирішувати, що має бути, а чого не має бути на порядку денному для завершення цієї війни», – додав він.

Зеленський також повторив, що за агресію повинна платити Росія, а не Україна, щоб уникнути подальших територіальних претензій з боку Кремля «всім навколо – від країн Балтії до Балкан».

Формат Європейської політичної спільноти було засновано у 2022 році на тлі російської агресії проти України «з метою об’єднання країн Європейського континенту». Цьогорічний форум присвячений викликам у сфері безпеки, що стоять перед європейським континентом. До порядку денного також включено питання протидії нелегальній міграції, забезпечення економічної безпеки та боротьби зі зміною клімату.

Затримання посадовиці Центральної МСЕК

Заступницю головного лікаря Центральної МСЕК викрито на одержанні неправомірної вигоди. Їй повідомлено про підозру у зловживанні впливом.

За даними слідства, заступниця головного лікаря за $2 тис. обіцяла сприяти військовозобов’язаному громадянину в отриманні ІІ групи інвалідності. Це надавало б підстави для зняття його з військового обліку. Вона переконувала чоловіка, що вже не вперше вирішувала подібні «питання» і знає як це зробити.

Правоохоронці затримали посадовицю у порядку ст. 208 КПК під час отримання грошей. Під час обшуків у неї вилучили майже $20 тис.,  документи щодо оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи та інші докази злочинної діяльності.

Ліквідовано російського генерал-майора Клименка

Сили оборони ліквідували на війні генерал-майора Російської Федерації Павла Клименка, який командував п'ятою окремою мотострілецькою бригадою. Загибель окупанта підтвердили його сестри в соцмережах, російське ЗМІ «Важные истории» змогло верифікувати їх сторінки в соцмережах.

Зазначається, що це 13-те повідомлення про загибель російських генералів на повномасштабній війні проти України. Лише вісім із них підтверджені владою РФ.

Клименко є уродженцем Ставропілля, який до повномасштабного вторгнення в Україну служив в окупованому Криму. Він отримав звання генерал-майора в травні 2024 року. За місяць до цього бійці його бригади закатували в Донецьку до смерті американського пропагандиста Рассела Бентлі. Зараз четверо бійців бригади Клименка перебувають під слідством у справі про вбивство Бентлі.

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Теги: війна Угорщина Володимир Зеленський президент

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