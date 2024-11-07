Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна відновить польоти з аеропортів «Бориспіль» або «Львів»: озвучено терміни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна відновить польоти з аеропортів «Бориспіль» або «Львів»: озвучено терміни
президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт «Бориспіль»
фото: Міжнародний аеропорт «Бориспіль»/Facebook

П'ять або шість авіакомпаній, ймовірно, захочуть літати з України

Польоти з одного з українських аеропортів – «Львів» або «Бориспіль» – відновляться до кінця січня 2025 року. Про це заявив старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на Київському міжнародному економічному форумі у Києві, передає «Інтерфакс».

«Якщо нам пощастить, то в січні 2005 року у нас буде п'ять або шість авіакомпаній, які захочуть літати з України», – зазначив Еллісон.

На його думку, забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати саме з аеропорту «Львів». Утім, президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт «Бориспіль». «Президент зненавидить мене за те, що я це сказав, тому що він сфокусований на «Борисполі», проте початковий фокус – «Львів». Сім хвилин польоту від Польщі», – зауважив старший партнер Marsh McLennan.

Він підкреслив, що пасажирські Airbus-320 і Boeing-737 так само, як і невеликий пасажирський авіалайнер, потребуватимуть страховки мінімум на три чверті мільярда доларів.

Водночас Еллісон наголосив, що остаточне рішення щодо польотів ухвалюватимуть в Офісі президента. Воно залежатиме від роботи протиповітряної оборони та ситуації з безпекою.

«Я продовжую говорити, що Львів набагато безпечніший за Тель-Авів. Людям не подобається, коли я так кажу, але я кажу», – додав старший партнер Marsh McLennan.

Нагадаємо, Україна у Варшаві презентувала дорожню карту з відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану. 

Раніше мер Львова Андрій Садовий заявив, що в експертних середовищах обговорюється питання відкриття аеропорту у Львові. Утім, наразі рішення не прийнято.

Також Садовий висловив сподівання, що у 2024 році Львів матиме авіасполучення зі світом. Він розповів, що кілька місяців тому були зустрічі з колегами, які відповідають за безпеку в Ізраїлі. За словами Садового, вони спеціально приїжджали, щоб промоніторити ситуацію з огляду на можливість відкрити аеропорти «Львів» і «Бориспіль».

До слова, латвійська національна авіакомпанія airBaltic має намір швидко відновити польоти з Києва, Одеси та Львова, а також у зворотному напрямку. Єдина вимога – безпека рейсів, йдеться у заяві компанії після зустрічі із представниками уряду та керівництвом аеропорту «Бориспіль».

Читайте також:

Теги: Аеропорт Бориспіль Львів аеропорт Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни діяли через 15-річного мешканця Ніжинського району
Затримано юнаків, які на замовлення РФ палили об'єкти «Укрзалізниці»: як їх покарають
14 жовтня, 14:34
На Сумщині рятувальники отримали поранення, їх госпіталізували
Росія атакувала підрозділ ДСНС на Сумщині: є поранені (фото)
19 жовтня, 11:03
Росіяни можуть спробувати захопити дніпровські острови
Чи є загроза прориву окупантів поблизу Херсона? Речник Сил оборони півдня відповів
22 жовтня, 23:11
Сукупно збитки економіки будуть значно вищі
Країна може втратити $5 млрд ВВП вже до 2030 року. Експерт оцінив наслідки запровадження екологічного мита
29 жовтня, 12:56
Форум покликаний стати платформою для обговорення викликів, які долає українська молодь під час війни
Покоління війни. У Києві розпочався Безпековий Форум для молоді (трансляція)
31 жовтня, 10:59
Наслідки участі КНДР у війні проти України можуть бути глобальними
Аналітики ISW оцінили майбутні наслідки участі військ КНДР у війні в Україні
2 листопада, 03:27
«Очікуємо результатів моніторингу, щоб врахувати їх у подальшому», – додав Білецький
Делегація Ради Європи і ЄС приїхала з моніторингом на Закарпаття: що перевіряють
5 листопада, 12:56
Вчені з'ясували, чому катастрофічно посилюється парниковий ефект
Вчені з'ясували, чому катастрофічно посилюється парниковий ефект – WP
5 листопада, 06:32
Суд повернув Міністерству оборони у власність земельну ділянку
Міноборони повернуло землю та майновий комплекс у Києві вартістю $300 млн
5 листопада, 00:00

Події в Україні

На Миколаївщині оштрафовано чоловіка, який віз дрова в багажнику авто
На Миколаївщині оштрафовано чоловіка, який віз дрова в багажнику авто
Окупанти п'ять разів ударили по Запоріжжю: є поранені (фото, відео)
Окупанти п'ять разів ударили по Запоріжжю: є поранені (фото, відео)
Україна відновить польоти з аеропортів «Бориспіль» або «Львів»: озвучено терміни
Україна відновить польоти з аеропортів «Бориспіль» або «Львів»: озвучено терміни
Міноборони допустило до використання в ЗСУ вітчизняний бронеавтомобіль
Міноборони допустило до використання в ЗСУ вітчизняний бронеавтомобіль
У одній області України введено аварійні відключення світла
У одній області України введено аварійні відключення світла
Росіяни вдарили КАБами по Сумщині, є загибла та поранена
Росіяни вдарили КАБами по Сумщині, є загибла та поранена

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2024
28K
Прогноз магнітних бур на 7-9 листопада: якою буде сонячна активність
6001
Японія «заблокувала» сотні росіян на лайнері біля своїх берегів
4442
Столична влада повідомила, коли відкриє рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто
4431
«Обмежено придатним» потрібно повторно пройти ВЛК: у ТЦК назвали терміни

Новини

У Києві повітряна тривога тривала 25 хвилин
Сьогодні, 09:45
Росіяни атакували дронами Київ, Зеленський поговорив з Трампом: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ранкові заморозки та хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 листопада
Сьогодні, 06:00
На Курщині сьогодні, ймовірно, приземлиться літак із партією військ КНДР – DW
Сьогодні, 03:13
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Вчора, 12:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua