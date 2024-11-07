Україна відновить польоти з аеропортів «Бориспіль» або «Львів»: озвучено терміни

президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт «Бориспіль»

П'ять або шість авіакомпаній, ймовірно, захочуть літати з України

Польоти з одного з українських аеропортів – «Львів» або «Бориспіль» – відновляться до кінця січня 2025 року. Про це заявив старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на Київському міжнародному економічному форумі у Києві, передає «Інтерфакс».

«Якщо нам пощастить, то в січні 2005 року у нас буде п'ять або шість авіакомпаній, які захочуть літати з України», – зазначив Еллісон.

На його думку, забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати саме з аеропорту «Львів». Утім, президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт «Бориспіль». «Президент зненавидить мене за те, що я це сказав, тому що він сфокусований на «Борисполі», проте початковий фокус – «Львів». Сім хвилин польоту від Польщі», – зауважив старший партнер Marsh McLennan.

Він підкреслив, що пасажирські Airbus-320 і Boeing-737 так само, як і невеликий пасажирський авіалайнер, потребуватимуть страховки мінімум на три чверті мільярда доларів.

Водночас Еллісон наголосив, що остаточне рішення щодо польотів ухвалюватимуть в Офісі президента. Воно залежатиме від роботи протиповітряної оборони та ситуації з безпекою.

«Я продовжую говорити, що Львів набагато безпечніший за Тель-Авів. Людям не подобається, коли я так кажу, але я кажу», – додав старший партнер Marsh McLennan.

Нагадаємо, Україна у Варшаві презентувала дорожню карту з відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану.

Раніше мер Львова Андрій Садовий заявив, що в експертних середовищах обговорюється питання відкриття аеропорту у Львові. Утім, наразі рішення не прийнято.

Також Садовий висловив сподівання, що у 2024 році Львів матиме авіасполучення зі світом. Він розповів, що кілька місяців тому були зустрічі з колегами, які відповідають за безпеку в Ізраїлі. За словами Садового, вони спеціально приїжджали, щоб промоніторити ситуацію з огляду на можливість відкрити аеропорти «Львів» і «Бориспіль».

До слова, латвійська національна авіакомпанія airBaltic має намір швидко відновити польоти з Києва, Одеси та Львова, а також у зворотному напрямку. Єдина вимога – безпека рейсів, йдеться у заяві компанії після зустрічі із представниками уряду та керівництвом аеропорту «Бориспіль».