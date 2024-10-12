Головна Країна Політика
search button user button menu button

План перемоги Зеленський представить українцям вже в найближчі дні – Подоляк

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
План перемоги Зеленський представить українцям вже в найближчі дні – Подоляк
Зеленський представить українцям План перемоги
фото з відкритих джерел

Презентацію «Плану перемоги» особисто проведе Володимир Зеленський 

«План перемоги» України, представлений президентом Володимиром Зеленським лідерам країн-партнерів, найближчим часом буде оприлюднений для українців. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк під час телемарафону.

Він зауважив, що основні акценти «вже зрозумілі» , а «математичні деталі» щодо пунктів цього плану будуть відомі лише людям, які ухвалюють рішення в країнах-партнерах, адже від них залежить реалізація цього плану. Однак глава держави все ж таки презентує цей план народу.

«Щодо більш широкої презентації для України – я думаю, що це питання днів. Тому що важливо розуміти, на якому [ми] етапі війни, що [ми] робимо. Президент достатньо ефективно цю презентацію проведе. Акценти основні вже зрозумілі, але він додасть деталей, які будуть чітко говорити, що це за програма примусу (Росії до переговорів, – ред. «Главком»), чому вона важлива. Я думаю, президент таку презентацію проведе у найближчі дні», – сказав Подоляк.

План перемоги України, який президент Володимир Зеленський представив лідерам партнерських країн, охоплює кілька ключових аспектів для завершення війни. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, цей план базується на чотирьох основних напрямках:

Військова складова. Україна продовжує тиснути на Росію, зокрема за допомогою підтримки з боку міжнародних партнерів, аби послабити її військові можливості.
Економічна ізоляція Росії. Економічний тиск на Росію є важливою частиною стратегії, що передбачає санкції та міжнародну підтримку України для відновлення її економіки.
Захист демократії. План підкреслює необхідність збереження і зміцнення демократичних цінностей, які Україна захищає у боротьбі з агресією.
Міжнародна співпраця. Україна прагне продовжувати залучати міжнародних союзників для підтримки як військових, так і дипломатичних зусиль, спрямованих на повну деокупацію її територій та створення довгострокової системи безпеки в регіоні.

Нагадаємо, 10 жовтня, у Лондоні президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Очільник України представив йому деталі плану перемоги. 

До слова, коли Україна зрозуміє всі позиції партнерів та усі реальні можливості, які можуть посилити план перемоги – стратегія подальших дій стане публічною. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль пропонує «життєздатний план завершення війни в Україні».

Читайте також:

Теги: санкції Сергій Лавров військові Володимир Зеленський Україна президент радник Михайло Подоляк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Директор Центру протидії дезінформації повідомив, що наскладі у Торопці Тверської області росіяни зберігали ракети до «Град»
Знищення ракетного арсеналу та евакуація населення: що відомо про влучання в Торопець
18 вересня, 10:02
Зеленський представить новий план миру
Швидкі рішення мають прийматись у жовтні-грудні: Зеленський відкрив деталі плану перемоги
20 вересня, 14:10
Найвідомішим випускником курсів став капітан «Динамо» 
Футболіст збірної України отримав тренерський диплом УЄФА
20 вересня, 18:30
22 вересня окупанти вдарили по Харкову
Росія вдарила авіабомбами по Харкову: Зеленський відреагував
22 вересня, 11:27
Іран запустив по Ізраїлю ракети
Іран атакував ракетами Ізраїль, росіяни обстріляли Запоріжжя. Головне за 1 жовтня
1 жовтня, 21:00
Росія використовує конфлікт на Близькому Сході для просування власних ініціатив
Росія використовує конфлікт на Близькому Сході для просування власних ініціатив
3 жовтня, 04:25
Житлова субсидія призначається домогосподарству без врахування особи, яка перебуває за кордоном понад 60 днів
Пенсійний фонд пояснив, за якої умови може скасувати субсидію
8 жовтня, 16:05
Розслідування про отруєння Ющенка триває досі
Справа про отруєння Ющенка: досудове розслідування триває вже 20 років
Вчора, 03:12
Росія прагне позбавити Україну доходу від експорту продовольства
Удари Росії по Одесі можуть спровокувати війну з НАТО – The Telegraph
Сьогодні, 19:34

Політика

План перемоги Зеленський представить українцям вже в найближчі дні – Подоляк
План перемоги Зеленський представить українцям вже в найближчі дні – Подоляк
Колишній посол України в Німеччині пояснив, чому йому тепер «дуже гірко і боляче»
Колишній посол України в Німеччині пояснив, чому йому тепер «дуже гірко і боляче»
Зеленський підсумував результати візитів до чотирьох столиць Європи
Зеленський підсумував результати візитів до чотирьох столиць Європи
Облава ТЦК після концерту «Океану Ельзи». Соратник президента пояснив, чому це правильно
Облава ТЦК після концерту «Океану Ельзи». Соратник президента пояснив, чому це правильно
Кабмін сформував наглядові ради закупівельних агенцій Міноборони: хто туди ввійшов
Кабмін сформував наглядові ради закупівельних агенцій Міноборони: хто туди ввійшов
Зеленський відреагував на смерть української журналістки Рощиної в російському полоні
Зеленський відреагував на смерть української журналістки Рощиної в російському полоні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Завербований український агент заявив, що втрати РФ на Покровському напрямку катастрофічні
75K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 жовтня: ситуація на фронті
68K
Посол Андрій Мельник: Я знаю, як стався злив про «причетність» українців до підриву «Північного потоку – 2»
36K
Командир спецпідрозділу Kraken розповів, який Буданов насправді
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 жовтня 2024
20K
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Перевірки ТЦК після концерту «Океана Ельзи». Реакція військових
Сьогодні, 15:08
Рейд ТЦК під час концерту в Києві та вибухи в Курчатові: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
В Україні прогнозують хмарно з проясненням: прогноз погоди на 12 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога в Києві тривала менше години через зліт МіГ
Сьогодні, 00:07
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Через два роки після «п'яної» ДТП суд розпочав слухати справу доньки нардепа Ар'єва
Вчора, 17:47

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua