План перемоги Зеленський представить українцям вже в найближчі дні – Подоляк

Презентацію «Плану перемоги» особисто проведе Володимир Зеленський

«План перемоги» України, представлений президентом Володимиром Зеленським лідерам країн-партнерів, найближчим часом буде оприлюднений для українців. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк під час телемарафону.

Він зауважив, що основні акценти «вже зрозумілі» , а «математичні деталі» щодо пунктів цього плану будуть відомі лише людям, які ухвалюють рішення в країнах-партнерах, адже від них залежить реалізація цього плану. Однак глава держави все ж таки презентує цей план народу.

«Щодо більш широкої презентації для України – я думаю, що це питання днів. Тому що важливо розуміти, на якому [ми] етапі війни, що [ми] робимо. Президент достатньо ефективно цю презентацію проведе. Акценти основні вже зрозумілі, але він додасть деталей, які будуть чітко говорити, що це за програма примусу (Росії до переговорів, – ред. «Главком»), чому вона важлива. Я думаю, президент таку презентацію проведе у найближчі дні», – сказав Подоляк.

У найближчі дні українцям буде презентовано "План примусу рф до миру", який Зеленський представив в Європі, — Подоляк pic.twitter.com/5frMlVEzF6 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 12, 2024

План перемоги України, який президент Володимир Зеленський представив лідерам партнерських країн, охоплює кілька ключових аспектів для завершення війни. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, цей план базується на чотирьох основних напрямках:

Військова складова. Україна продовжує тиснути на Росію, зокрема за допомогою підтримки з боку міжнародних партнерів, аби послабити її військові можливості.

Економічна ізоляція Росії. Економічний тиск на Росію є важливою частиною стратегії, що передбачає санкції та міжнародну підтримку України для відновлення її економіки.

Захист демократії. План підкреслює необхідність збереження і зміцнення демократичних цінностей, які Україна захищає у боротьбі з агресією.

Міжнародна співпраця. Україна прагне продовжувати залучати міжнародних союзників для підтримки як військових, так і дипломатичних зусиль, спрямованих на повну деокупацію її територій та створення довгострокової системи безпеки в регіоні.

Нагадаємо, 10 жовтня, у Лондоні президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Очільник України представив йому деталі плану перемоги.

До слова, коли Україна зрозуміє всі позиції партнерів та усі реальні можливості, які можуть посилити план перемоги – стратегія подальших дій стане публічною. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль пропонує «життєздатний план завершення війни в Україні».