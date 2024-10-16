Кучма пояснив, чого добивається Путін
«Путіну перемовини не потрібні», – Кучма
Російському диктатору перемовини щодо закінчення війни не потрібні. Він прагне захопити всю Україну. Про це заявив Леонід Кучма на зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мартіном Гаррісом.
«Путіну перемовини не потрібні. Так само йому не потрібні окремі регіони України – він прагне захопити всю Україну. Зупинити його можна лише силою – іншої мови він не розуміє. Це означає, що Україні потрібна зброя», – йдеться у заяві.
Також Кучма із Гаррісом обговорили подальшу координацію спільних дій, які посилять Україну та її оборонні спроможності.
Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.
До слова, одразу після представлення плану перемоги українцям Зеленський вирушить знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.
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