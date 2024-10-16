Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кучма пояснив, чого добивається Путін

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кучма пояснив, чого добивається Путін
Леонід Кучма зустрівся з Мартіном Гаррісом
фото: Дарка Оліфер/Facebook

«Путіну перемовини не потрібні», – Кучма

Російському диктатору перемовини щодо закінчення війни не потрібні. Він прагне захопити всю Україну. Про це заявив Леонід Кучма на зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мартіном Гаррісом.

«Путіну перемовини не потрібні. Так само йому не потрібні окремі регіони України – він прагне захопити всю Україну. Зупинити його можна лише силою – іншої мови він не розуміє. Це означає, що Україні потрібна зброя», – йдеться у заяві.

Також Кучма із Гаррісом обговорили подальшу координацію спільних дій, які посилять Україну та її оборонні спроможності.

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

До слова, одразу після представлення плану перемоги українцям Зеленський вирушить знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.

Читайте також:

Теги: Велика Британія путінський режим путін росіяни росія Україна війна Леонід Кучма

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Противник намагається прорватися між Цукурине та Селидове, але безуспішно
Чи перетвориться Покровський напрямок на «катастрофу надій» для Росії?
27 вересня, 11:55
Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін
Павло Клімкін: Європейці хочуть залишити наших, а ми хочемо їх повернути. Ми ввійдемо у клінч Інтерв'ю
4 жовтня, 06:00
Після п’яти днів запеклих боїв ворог залишився без води й боєприпасів та підняв білий прапор
Росіяни продовжують здаватися в полон на Курщині. Нові кадри від ЗСУ
17 вересня, 13:52
Видобуток українського газу збільшується
Україна встановила історичний рекорд із видобутку газу
19 вересня, 14:47
Після оголошення повномасштабного вторгнення Олександр Онищенко без роздумів став на захист України
Був прикладом для побратимів. Згадаймо старшого сержанта Олександра Онищенка
25 вересня, 09:00
Росія планує набрати в армію ще майже чверть мільйона контрактників
Росія планує набрати в армію ще майже чверть мільйона контрактників
5 жовтня, 07:19
РФ обстрілала Одесу балістикою
Росіяни вдарили балістикою по Одесі, пошкоджено корабель
6 жовтня, 10:40
Майже п’ята частина заборонених технологій потрапляють у російський військово-промисловий комплекс через Індію
Індія опинилася в трійці найбільших постачальників заборонених технологій для РФ – Bloomberg
12 жовтня, 09:21
Міністр наголосив, що ключове, що Міносвіти має їм запропонувати, – це якісну професійну, передвищу та вищу освіту
«Спонукаємо їх залишатися різними способами». Лісовий відреагував на виїзд старшокласників з країни
11 жовтня, 14:26

Політика

Кучма пояснив, чого добивається Путін
Кучма пояснив, чого добивається Путін
Зеленський провів двогодинну нараду в Раді після представлення плану перемоги
Зеленський провів двогодинну нараду в Раді після представлення плану перемоги
Стефанчук показав, який вигляд має план перемоги України (відео)
Стефанчук показав, який вигляд має план перемоги України (відео)
Зеленський дав союзникам три місяці на ухвалення плану перемоги – AP
Зеленський дав союзникам три місяці на ухвалення плану перемоги – AP
Сирський, Буданов і Малюк. Як воєначальники слухали план перемоги від Зеленського (фото)
Сирський, Буданов і Малюк. Як воєначальники слухали план перемоги від Зеленського (фото)
Зеленський у Раді презентував план перемоги: повний текст
Зеленський у Раді презентував план перемоги: повний текст

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Росіяни пропонують перейменувати окуповані території в Україні на «історично російські»
78K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
39K
Відпочивають в елітних готелях. Польський міністр обурений поведінкою хлопців з України
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2024
15K
Стало відомо про втечу північнокорейських військових на кордоні з Україною
12K
План перемоги. Що представить Зеленський у Верховній Раді: стали відомі перші деталі

Новини

Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Заморозки та подекуди дощ: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 06:00
У столиці тривога через атаку дронів тривала більше двох годин
Сьогодні, 00:56
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
Вчора, 19:59
Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua