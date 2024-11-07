Клименко є уродженцем Ставропілля, який до повномасштабного вторгнення служив в окупованому Криму

Солдати Клименка закатували до смерті американського пропагандиста Рассела Бентлі в Донецьку

Сили оборони ліквідували на війні генерал-майора Російської Федерації Павла Клименка, який командував п'ятою окремою мотострілецькою бригадою. Загибель окупанта підтвердили його сестри в соцмережах, російське ЗМІ «Важные истории» змогло верифікувати їх сторінки в соцмережах.

Зазначається, що це 13-те повідомлення про загибель російських генералів на повномасштабній війні проти України. Лише вісім із них підтверджені владою РФ.

Клименко є уродженцем Ставропілля, який до повномасштабного вторгнення в Україну служив в окупованому Криму. Він отримав звання генерал-майора в травні 2024 року. За місяць до цього бійці його бригади закатували в Донецьку до смерті американського пропагандиста Рассела Бентлі. Зараз четверо бійців бригади Клименка перебувають під слідством у справі про вбивство Бентлі.

Зазначається, що у квітні солдати Клименка катували мобілізованого вчителя музики Володимира Фролова. Фролов мав третю групу інвалідності і хотів демобілізуватися через стан здоров. У свідоцтві про смерть було зазначено, що Фролов загинув під час штурму, проте родичі повідомили, що чоловіка довелося ховати в закритій труні, бо тіло було понівечене тортурами.

Згідно з розслідуваннями російських журналістів, Клименко організував концтабір для російських військовослужбовців на території занедбаної Петровської шахти в Донецьку. Там під тортурами військових змушують віддати командирам платню і виплати за поранення. Також там під тортурами змушують важкопоранених росіян йти на штурми.

Нагадаємо, у Росії завершено попереднє розслідування кримінальної справи про вбивство американця Рассела Бентлі на Донеччині, який співпрацював з пропагандистською агенцією Sputnik. Чотирьох російських військових звинуватили у жорстокому насильстві, а також у спробі приховати сліди вбивства.

До слова, Бентлі у 2014 році він приєднався до збройних формувань так званої «ДНР», перебував у батальйоні «Схід» до 2017 року, працював у Sputnik. У Донецьку Бентлі одружився з місцевою дівчиною, мав російське громадянство. Про смерть Рассела Бентлі стало відомо у квітні 2024 року.