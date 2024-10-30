Зеленський підбив підсумки четвертого саміту Україна – Північна Європа

Президент України наголосив, що всі партнери-нордики підтримали його план перемоги

Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція готові збільшувати підтримку захисту України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

Зеленський разом з партнерами обговорив, як поставити в Україну додаткові системи ППО, зокрема Patriot. «Домовилися збільшувати оборонне виробництво як в Україні, так і в партнерів. Промислова база оборони від російської агресії тільки зростатиме», – зазначив очільник України.

За словами президента, всі партнери-нордики підтримали план перемоги України.

«Детально обговорили нашу потребу в геополітичній визначеності. Запрошення для України в НАТО – це спосіб посилити не лише Україну, а й усіх партнерів в Альянсі. Це відкриє значно позитивнішу безпекову перспективу для всіх держав – членів НАТО довгостроково, оскільки поставить крапку на імперських амбіціях Росії», – каже президент

Крім того, йшлося про посилення санкції проти Росії, зокрема обмежити здатність використовувати тіньовий танкерний флот для фінансування агресії.

«Дуже важливо, щоб наших партнерів у Північній Європі підтримали в цьому всі партнери у Євросоюзі та G7. Путінський тіньовий танкерний флот – це глобальна загроза, і настав час знайти рішення, щоб її подолати», – підкреслив він.

Нагадаємо, вчора, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом. Під час візиту він мав обговорити питання щодо підтримки плану перемоги, фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовки до зими, морської безпеки, обмеження російського тіньового флоту, оборонної підтримки, підготовки та оснащення українських воїнів.

Раніше президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Ісландії Б’ярні Бенедіктссоном. Під час зустрічі Володимир Зеленський розповів про ситуацію на полі бою, а також про досягнення України у виробництві безпілотних систем. Він закликав Ісландію фінансувати українське виробництво снарядів, далекобійних дронів і ракет та іншої зброї, а також приєднатися до коаліції укриттів, яку ініціювали Україна та Фінляндія.

Також у Рейк’явіку президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільницею Ісландії Халлою Томасдоттір. Під час зустріч, зокрема, йшлося про реалізацію формули миру та підготовка до другого Саміту миру.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з премʼєр-міністрами Данії Метте Фредеріксен, Норвегії Йонасом Гаром Стере, Швеції Ульфом Крістерссоном та Фінляндії Петтері Орпо в Рейкʼявіку.