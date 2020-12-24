Санта-Клаус пролетів над Україною

Санта-Клаус подорожує на санях, запряжених дев'ятьма оленями. Він упродовж доби має облетіти всю Землю

Загалом в Україні Санта провів близько чотирьох хвилин

Казковий герой Санта-Клаус, який вилетів зі своєї резиденції на Північному полюсі 24 грудня об 11:00 за київським часом, сьогодні з 21:09 до 21:13 перебував над територією України.

Маршрут Санти у режимі онлайн показує спеціальний сайт Norad Tracks Santa, який створений Командуванням повітряно-космічної оборони Північної Америки, та flightradar24.

До України Санта потрапив з Іраку. Спершу казковий герой пролетів біля окупованого Криму о 21:09, о 21:11 відвідав Херсонську, Дніпропетровську та Кіровоградську області та дістався Черкаської області, а о 21:12 до Київської.

У столицю Санта потрапив о 21:13, а потім полетів до Чернігівської області. Звідти - попрямував до Росії.

Загалом в Україні Санта провів близько чотирьох хвилин.

Санта-Клаус подорожує на санях, запряжених дев'ятьма оленями. Він упродовж доби має облетіти всю Землю