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    Події в Україні

    Санта-Клаус пролетів над Україною

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    Санта-Клаус подорожує на санях, запряжених дев'ятьма оленями. Він упродовж доби має облетіти всю Землю - Санта-Клаус пролетів над Україною
    Санта-Клаус подорожує на санях, запряжених дев'ятьма оленями. Він упродовж доби має облетіти всю Землю

    Загалом в Україні Санта провів близько чотирьох хвилин

    Казковий герой Санта-Клаус, який вилетів зі своєї резиденції на Північному полюсі 24 грудня об 11:00 за київським часом, сьогодні з 21:09 до 21:13 перебував над територією України.

    Маршрут Санти у режимі онлайн показує спеціальний сайт Norad Tracks Santa, який створений Командуванням повітряно-космічної оборони Північної Америки, та flightradar24.

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    До України Санта потрапив з Іраку. Спершу казковий герой пролетів біля окупованого Криму о 21:09, о 21:11 відвідав Херсонську, Дніпропетровську та Кіровоградську області та дістався Черкаської області, а о 21:12 до Київської.

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    У столицю Санта потрапив о 21:13, а потім полетів до Чернігівської області. Звідти - попрямував до Росії. 

    Загалом в Україні Санта провів близько чотирьох хвилин.

    Санта-Клаус подорожує на санях, запряжених дев'ятьма оленями. Він упродовж доби має облетіти всю Землю

    Теги: політ Україна новорічні свята
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