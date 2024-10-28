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Україна заблокувала участь РФ у складі бюро Водної конвенції

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Україна заблокувала участь РФ у складі бюро Водної конвенції
Україна поскаржилась на дії росіян щодо екології
фото з відкритих джерел

Українська делегація наголосила, що через росіян в Україні значно погіршилась екологічна ситуація

Під час 10-ї наради сторін Водної конвенції українська делегація звернула увагу на екологічні наслідки дій Росії, зокрема катастрофу на Каховській ГЕС. Делегати закликали до спільних зусиль для притягнення Росії до відповідальності за злочини проти довкілля. Український представник також представив Національний план співпраці для транскордонного моніторингу вод. Про це повідомляє пресслужба Міндовкілля.

Засідання відбулося в рамках Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер.

На конференції українська делегація висвітлила екологічну ситуацію в Україні, зокрема наслідки численних порушень з боку РФ, що призвели до екологічної катастрофи через підрив Каховської ГЕС та забруднення річки Сейм. Делегати закликали міжнародну спільноту об'єднати зусилля для забезпечення справедливості та притягнення РФ до відповідальності за екологічні злочини, пов’язані з водними ресурсами.

«Під час  голосування було ухвалено рішення про включення представниці Держводагентства від України до складу Бюро Водної конвенції на період 2025-2027 рр. Це відкриває для України нові можливості для активної участі у транскордонній співпраці в напрямку збереження, очищення та моніторингу водних ресурсів. І головне, ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб РФ була справедливо покарана за вчинені злочини проти довкілля», – зазначила перша заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олена Крамаренко.

Слід зазначити, що 16 жовтня відбулося 44-те чергове засідання Комісії із захисту Чорного моря від забруднення, на якому Україна заблокувала пропозицію щодо головування Росії.

Раніше видання The Economist повідомляло, що в 2022 році через наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Чорному морі загинуло близько 50 000 дельфінів.

Іван Русєв, науковий директор Національного природного парку Тузлинські лагуни в Бессарабії, зазначив, що він «на 99% впевнений», що основною причиною їх загибелі став російський морський гідролокатор, який «осліпив» морських ссавців. Інші дельфіни загинули від вибухів та опіків, викликаних білими фосфорними бомбами.

Однак, у виданні зазначають, що минулого року, після того як Чорноморський флот РФ був «вигнаний» із західної частини Чорного моря, кількість мертвих дельфінів різко зменшилася.

Нагадаємо, раніше Рада Європи в Страсбурзі визнала знищення культурної спадщини в Україні під час повномасштабної війни з боку РФ як порушення норм міжнародного гуманітарного права. Як зазначили в Раді, Конгрес місцевих і регіональних влад прийняв декларацію щодо руйнування української культурної спадщини.

До слова, російські окупаційні війська посилили оборонні заходи в Чорному морі, зокрема біля Євпаторії, встановлюючи протидесантні загородження та мінуючи акваторію. 

Нагадаємо, на початку року Туреччина, Румунія і Болгарія підписали угоду про спільний план з розмінування Чорного моря внаслідок війни Росії проти України. 

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Теги: Туреччина Україна флот РФ екологія Мінекології

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