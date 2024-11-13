У Севастополі підірвано авто з капітаном російського Чорноморського флоту
В авто міг перебувати начальник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів Чорноморського флоту
В окупованому Севастополі сьогодні вранці вибухнув автомобіль. Попередньо спрацював вибуховий пристрій. У машині був капітан першого рангу Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляє «Кримський вітер».
Представник окупаційної влади міста Михайло Развожаєв підтвердив, що в автомобілі був військовослужбовець.
«О 09:59 до місця виклику прибули рятувальники МНС. Усередині автомобіля перебував водій, його оперативно змогли евакуювати та передали співробітникам швидкої допомоги, але врятувати його не вдалося. Від отриманих травм він помер», – йдеться в повідомленні.
Развожаєв також заявив, що «очевидно, що не можна виключати можливість диверсії».
💥В окупованому Севастополі підірвали автівку з капітаном 1-го рангу Чорноморського флоту рф. Окупант загинув pic.twitter.com/EZnqW2Krp7— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 13, 2024
Російські Telegram-канали повідомляють, що внаслідок вибуху загинув начальник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів Чорноморського флоту.
Як повідомлялося, 6 травня 2023 року в Нижньому Новгороді підірвали автомобіль російського письменника-пропагандиста та колишнього бойовика угруповання «ДНР» Захара Прилєпіна.
Нагадаємо, окупантам вдалося відновити використання раніше закинутого запасного командного пункту Чорноморського флоту в Севастополі.
До слова, партизани фіксують роботу радіолокаційної станції «Підліт», яку росіяни розмістили в районі Севастопольської бухти у тимчасово окупованому Криму.
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