У Севастополі підірвано авто з капітаном російського Чорноморського флоту

Російський військовослужбовець помер на місці від отриманих травм

В авто міг перебувати начальник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів Чорноморського флоту

В окупованому Севастополі сьогодні вранці вибухнув автомобіль. Попередньо спрацював вибуховий пристрій. У машині був капітан першого рангу Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляє «Кримський вітер».

Представник окупаційної влади міста Михайло Развожаєв підтвердив, що в автомобілі був військовослужбовець.

«О 09:59 до місця виклику прибули рятувальники МНС. Усередині автомобіля перебував водій, його оперативно змогли евакуювати та передали співробітникам швидкої допомоги, але врятувати його не вдалося. Від отриманих травм він помер», – йдеться в повідомленні.

Развожаєв також заявив, що «очевидно, що не можна виключати можливість диверсії».

💥В окупованому Севастополі підірвали автівку з капітаном 1-го рангу Чорноморського флоту рф. Окупант загинув pic.twitter.com/EZnqW2Krp7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 13, 2024

Російські Telegram-канали повідомляють, що внаслідок вибуху загинув начальник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів Чорноморського флоту.

Як повідомлялося, 6 травня 2023 року в Нижньому Новгороді підірвали автомобіль російського письменника-пропагандиста та колишнього бойовика угруповання «ДНР» Захара Прилєпіна.

Нагадаємо, окупантам вдалося відновити використання раніше закинутого запасного командного пункту Чорноморського флоту в Севастополі.

До слова, партизани фіксують роботу радіолокаційної станції «Підліт», яку росіяни розмістили в районі Севастопольської бухти у тимчасово окупованому Криму.