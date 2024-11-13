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У Севастополі підірвано авто з капітаном російського Чорноморського флоту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Севастополі підірвано авто з капітаном російського Чорноморського флоту
Російський військовослужбовець помер на місці від отриманих травм
фото з соцмереж

В авто міг перебувати начальник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів Чорноморського флоту

В окупованому Севастополі сьогодні вранці вибухнув автомобіль. Попередньо спрацював вибуховий пристрій. У машині був капітан першого рангу Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляє «Кримський вітер».

Представник окупаційної влади міста Михайло Развожаєв підтвердив, що в автомобілі був військовослужбовець.

«О 09:59 до місця виклику прибули рятувальники МНС. Усередині автомобіля перебував водій, його оперативно змогли евакуювати та передали співробітникам швидкої допомоги, але врятувати його не вдалося. Від отриманих травм він помер», – йдеться в повідомленні.

Развожаєв також заявив, що «очевидно, що не можна виключати можливість диверсії».

Російські Telegram-канали повідомляють, що внаслідок вибуху загинув начальник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів Чорноморського флоту.

Як повідомлялося, 6 травня 2023 року в Нижньому Новгороді підірвали автомобіль російського письменника-пропагандиста та колишнього бойовика угруповання «ДНР» Захара Прилєпіна.

Нагадаємо, окупантам вдалося відновити використання раніше закинутого запасного командного пункту Чорноморського флоту в Севастополі.

До слова, партизани фіксують роботу радіолокаційної станції «Підліт»,  яку росіяни розмістили в районі Севастопольської бухти у тимчасово окупованому Криму.

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Теги: вибух Крим Севастополь

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