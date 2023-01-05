СБУ поновила «воєнну» акредитацію данській журналістці, яка влипла у скандал

Причини поновлення акредитації у СБУ не повідомили

Україна повернула акредитацію журналістці данської громадської телерадіокомпанії DR Матильді Кімер. Про це повідомив начальник управління взаємодії із ЗМІ та громадськістю апарату голови Служби безпеки України Артем Дехтяренко у відповідь на запит Національної спілки журналістів України.

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«Журналістці з Данії Матильді Кімер поновлено акредитацію для журналістської діяльності в районах ведення бойових дій та на військових об’єктах. При цьому у відомстві наголошують, що СБУ не забороняло Матільді Кімер в’їзду до України, а «відмова в акредитації може бути здійснена без пояснення її причин», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у листі, який надійшов 5 січня до НСЖУ, сказано, що СБУ не забороняла журналістці в’їзд до нашої країни. Натомість у райони ведення бойових дій та на військові об’єкти можуть бути допущені лише представники ЗМІ, які отримали відповідну акредитацію.

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Під час проведення акредитації СБУ надає висновок на відповідне звернення Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України. Остаточне рішення щодо надання (скасування) акредитації представнику засобів масової інформації приймає зазначене цправління. Під час ухвалення рішення враховується низка чинників, у тому числі ризики для національної безпеки і оборони України, дотримання чи порушення журналістом правил роботи представника засобу масової інформації в районі ведення бойових дій тощо. Відмова в акредитації може бути здійснена без пояснення її причин. Водночас раніше ухвалене рішення може бути переглянуте в установленому порядку.

Водночас керівник відділу закордонних справ DR Nyheder Нільс Квале зазначив, що Матильда Кімер найближчим часом не поїде до України, оскільки захворіла.

Також відомо, що повідомлення про повернення акредитації було надіслано на електронну пошту мовника DR без «жодних пояснень – так само, як не отримали пояснень, коли анулювали акредитацію».

Нагадаємо, що акредитацію данської журналістки Матильди Кімер скасували через порушення вимог наказу Головнокомандувача. Причиною позбавлення акредитації став приїзд журналістки в Миколаїв в липні 2022 року. В СБУ зазначили, що там журналістка опинилася в місці, де не повинна була, і намагалася зняти репортаж про зброю, про яку навіть не можна говорити. Також зазначалось, що вона перебувала в окупованих частинах України, зокрема в Криму і Донецькій/Луганській областях, із порушенням українського законодавства.