СБУ потужно накрила вогнем кадировців та колаборантів на Запоріжжі (відео)

Українські БПЛА відпрацювали по так званій «виборчій дільниці» м.Кам’янка-Дніпровська

Вчора Служба безпеки України влаштувала чергову бавовну кадировцям і колаборантам, які надумали проводити «вибори» на тимчасово окупованій частині Запоріжжя. Про це повідомляють джерела «Главкома» в СБУ.

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Зазначається, що українські БПЛА відпрацювали по так званій «виборчій дільниці» м.Кам’янка-Дніпровська якраз в той момент, коли там проходив збір «голів дільничних виборчих комісій» усього району. На шабаш зібралося понад 30 зрадників, яких охороняли російські військові, зокрема, кадировці. Під час зборів вони хотіли організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування.

СБУ за допомогою ударних дронів «підкорегувала» плани окупантів.

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За даними наших джерел, атака проходила у декілька хвиль. Її точні наслідки можна буде оцінити згодом, але вже зараз відомо про багато поранених. Саме місто оточено російськими військовими, які активують свої РЕБ, ППО та інше. Проте захистити зрадників вони можуть лише на словах. Успішна атака СБУ – черговий сигнал всім колаборантам, що працювати на Росію небезпечно для життя та здоров’я.

Нагадаємо, триває 553-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.