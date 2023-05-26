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Німеччина заявила про переміщення системи ППО Patriot зі Словаччини в Литву

Діана Гасюк
glavcom.ua
Німеччина заявила про переміщення системи ППО Patriot зі Словаччини в Литву
ЗРК Patriot
фото з відкритих джерел

Рішення передислокувати ЗРК Patriot зі Словаччини до Литви Німеччина ухвалила на прохання Альянсу

Німеччина розформує багатонаціональну групу з протиповітряної та протиракетної оборони у Словаччині й перемістить сили, які обслуговують комплекс Patriot, до Литви для охорони неба під час саміту НАТО у Вільнюсі. Про це 26 травня, в п’ятницю оголосило Міністерство оборони Німеччини.

«Завдяки своїм різноманітним можливостям Бундесвер зробить значний внесок у забезпечення безпеки саміту НАТО. Це ще раз доводить: ми гнучкі і там, де ми потрібні – на Німеччину в Альянсі можна покластися», – прокоментував голова Міноборони ФРН Борис Пісторіус.

У Словаччині німецький Patriot з’явилися невдовзі після початку повномасштабної війни РФ проти України у межах заходів із посилення східного флангу НАТО.

Нагадаємо, українські захисники отримають ще більше систем протиповітряної оборони Iris-T. 

Також Німеччина оновила перелік допомоги для України, додавши ту, яка була анонсована 10 днів тому, на суму 2,7 млрд євро.

До слова, Японія разом із лідерами країн G7 посилила санкції проти Росії та засудила розміщення ядерної зброї в Білорусі.

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Теги: Німеччина санкції Міноборони алкоголь суддя

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