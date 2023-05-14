Зеленський прибув на зустріч із Штайнмаєром (фото, відео)

Після запису в гостьовій книзі, запланована розмова між Штайнмаєром та президентом України

Із міркувань безпеки точна програма візиту президента України поки не оголошується

Сьогодні, 14 травня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до столиці Німеччини Берліну, де має відбутися зустріч із президентом Франком-Вальтерем Штайнмаєром. Про це пише Welt.

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Як пише видання, зранку Володимир Зеленський прибув до палацу Бельвю – офіційної резиденції президента Німеччини. Це перший візит глави України до Німеччини з початку повномасштабного вторгнення.

Як зазначається, після запису в гостьовій книзі, відбулася розмова між Штайнмаєром та президентом України.

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Водночас після зустрічі з президентом Німеччини, канцлер Олаф Шольц прийняв Володимира Зеленського з військовими почестями в канцелярії. Вже після бесіди віч-на-віч й ще однієї дискусії в малих групах – запланована пресконференція.

Раніше повідомлялося, що Зеленський сьогодні, 14 травня прибув до штаб-квартири міноборони Німеччини. По всьому центру Берліна посилено заходи безпеки. Авіалайнер із Зеленським на шляху до столиці ФРН із Риму супроводжували винищувачі.

До приїзду Зеленського уряд Німеччини вирішив виділити Україні новий пакет військової допомоги на 2,7 млрд євро. До нього увійдуть системи ППО, танки, БМП, артилерійські снаряди.

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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що він прибув до Берліна. Достеменна програма візиту українського президента наразі невідома. Але, як очікується, Зеленський може зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.