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Тіктокер на Черкащині «зливав» у соцмережу локації Сил оборони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Тіктокер на Черкащині «зливав» у соцмережу локації Сил оборони
Свої злочинні дії блогер пояснював бажанням «наростити» аудиторію
фото: СБУ

Підозрюваний особисто відзняв фото та відео руху колони української військової техніки з боєприпасами

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Черкаській області блогера, який незаконно поширював інформацію про переміщення Сил оборони на території регіону. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Встановлено, що підозрюваний особисто відзняв фото та відео руху колони української військової техніки з боєприпасами. Потім отримані медіафайли розмістив на власній сторінці у соцмережі ТікТок з прив’язкою до геолокації.

За лічені хвилини це відео підхопили російські пропагандистські пабліки, у тому числі прокремлівські Telegram-канали із загальною аудиторією понад 100 тис. підписників.

Крім того, на персональній сторінці тіктокера цей контент переглянули понад пів мільйона користувачів.

«Співробітники СБУ встановили місцезнаходження блогера і припинили його незаконну діяльність. Свої злочинні дії він пояснював бажанням «наростити» аудиторію», – зазначають в СБУ.

Під час обшуку за адресою проживання фігуранта виявлено мобільний телефон, який він використовував для фіксації переміщення українських військ і подальшої «публікації» відзнятого відео.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань). До суду направлено обвинувальний акт. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо,  що публікація фото- і відеоматеріалів із ЗСУ у мережі «Інтернет» розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону.

Раніше повідомлялося, що в результаті слідчих дій Служба безпеки України встановила особу ще одного загарбника, причетного до масових репресій проти мирних жителів під час окупації частини Харківщини. Фігурантом є військовий комендант Калінінградського гарнізону ЗС РФ із позивним «Граніт», який на початку повномасштабного вторгнення ввійшов до складу окупаційних угруповань на східному фронті.

Теги: СБУ ЗСУ війна блогер

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