Тіктокер на Черкащині «зливав» у соцмережу локації Сил оборони

Підозрюваний особисто відзняв фото та відео руху колони української військової техніки з боєприпасами

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Черкаській області блогера, який незаконно поширював інформацію про переміщення Сил оборони на території регіону. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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Встановлено, що підозрюваний особисто відзняв фото та відео руху колони української військової техніки з боєприпасами. Потім отримані медіафайли розмістив на власній сторінці у соцмережі ТікТок з прив’язкою до геолокації.

За лічені хвилини це відео підхопили російські пропагандистські пабліки, у тому числі прокремлівські Telegram-канали із загальною аудиторією понад 100 тис. підписників.

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Крім того, на персональній сторінці тіктокера цей контент переглянули понад пів мільйона користувачів.

«Співробітники СБУ встановили місцезнаходження блогера і припинили його незаконну діяльність. Свої злочинні дії він пояснював бажанням «наростити» аудиторію», – зазначають в СБУ.

Під час обшуку за адресою проживання фігуранта виявлено мобільний телефон, який він використовував для фіксації переміщення українських військ і подальшої «публікації» відзнятого відео.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань). До суду направлено обвинувальний акт. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми.

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Нагадаємо, що публікація фото- і відеоматеріалів із ЗСУ у мережі «Інтернет» розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону.

Раніше повідомлялося, що в результаті слідчих дій Служба безпеки України встановила особу ще одного загарбника, причетного до масових репресій проти мирних жителів під час окупації частини Харківщини. Фігурантом є військовий комендант Калінінградського гарнізону ЗС РФ із позивним «Граніт», який на початку повномасштабного вторгнення ввійшов до складу окупаційних угруповань на східному фронті.