Торгували конфіденційною інформацією: СБУ затримала двох «приватних детективів» (фото)

Вартість «досьє» на одну людину сягала від $800 до $2,6 тис.

Зловмисники збирали для своїх клієнтів конфіденційну інформацію про інших громадян, у тому числі діставали дані, які зберігаються у держреєстрах

Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували у Києві злочинну діяльність приватного детективного агентства, яке продавало інформацію із закритих баз даних держаних установ. Про це повідомляє СБУ.

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фото: СБУ

«Незаконну діяльність організував колишній слідчий одного зі столичних райвідділів міліції, який відмовився проходити атестацію у лави поліції й у 2015 році звільнився з правоохоронного органу. Згодом він спільно зі своїм знайомим створив приватне детективне агентство», – йдеться у дописі.

Зазначається, що під виглядом легального бізнесу вони збирали для своїх клієнтів конфіденційну інформацію про інших громадян, у тому числі діставали дані, які зберігаються у державних реєстрах.

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СБУ інформує, що для цього вони «в темну» використовували власні «старі» зв’язки серед чиновників та представників правоохоронних органів.

Вартість «досьє» на одну людину сягала від $800 до $2,6 тис. Сума залежала від обсягу персональних даних і терміновості «замовлення».

Так, наприклад, до «розгорнутих анкет» окрім паспортних даних громадян входила інформація про номери їхніх телефонів і автомобілів, а також відомості про перетин кордону та вчинення адмінправопорушень.

«Співробітники СБУ затримали обох «детективів» під час отримання ними другої частини грошей за «папку» з установчими даними на жителя столиці. Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено мобільні телефони та комп’ютери із доказами протиправної діяльності», – зазначається у дописі.

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Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації).

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину. Також перевіряється інформація щодо можливого продажу конфіденційної інформації до РФ.