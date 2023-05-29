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СБУ повідомила про підозру близькому поплічнику Пушиліна

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
СБУ повідомила про підозру близькому поплічнику Пушиліна
До 2014 року Олексій Ніконоров працював у Державній податковій інспекції у Голосіївському районі Києва
фото: СБУ

Олексію Ніконорову загрожує довічне ув'язнення 

Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на Олексія Ніконорова, який очолює «адміністрацію» так званої «ДНР» Дениса Пушиліна. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ніконоров – колишній старший оперуповноважений Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Києва. У 2014 році посадовець самовільно залишив місце служби і незаконно перейшов на тимчасово окуповану частину Донецької області. Там він приєднався до лав незаконних збройних формувань і згодом увійшов до найближчого оточення терориста Пушиліна.

Саме за його протекцією Ніконоров обіймав керівні «посади» в «апараті народної ради ДНР», а з грудня 2018 року очолив «адміністрацію» ватажка так званої «ДНР».

З початку повномасштабного вторгнення зрадник бере безпосередню участь у виконанні вказівок Москви щодо поширення кремлівського режиму у тимчасово захоплених районах Донеччини.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово захопленій території на сході України. Тривають комплексні заходи для притягнення зрадника до відповідальності. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн. Зловмисники налагодили постачання гірничого обладнання з тимчасово окупованої Донеччини на підконтрольну Україні територію.

Теги: СБУ правосуддя державна зрада

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