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Окупанти вбили відомого українського спортсмена (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Окупанти вбили відомого українського спортсмена (фото)
Спортсмен загинув 5 грудня
фото із соцмереж

Ярослав Хибовський пішов на військову службу за контрактом

Майстер спорту з пауерліфтингу та рекордсмен України Ярослав Хибовський загинув у боях за Батьківщину. Про це повідомляє Спортивний Комітет України.

Ярослав Хибовський народився 1998 року у селищі Миколаївка Піщанської громади Вінницької області. До свого 24 дня народження герой не дожив 24 дні.

Ярослав був головним сержантом 2-го механізованого взводу механізованої роти, пішов служити на військову службу за контрактом.

5 грудня під час штурмових дій російських окупантів біля населеного пункту Нетайлово Донецької області наш захисник отримав поранення несумісні з життям, повідомляє голова Тульчинської РДА Олександр Гаврилюк.

Нагадаємо, 26 жовтня у Міністерстві молоді та спорту назвали кількість спортсменів та тренерів, які загинули з початку російського вторгнення. Війна з окупантами забрала 154 життя українських спортсменів і тренерів.

Раніше повідомлялось, що у боях під Бахмутом загинув чемпіон України з гандболу

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