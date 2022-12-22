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Херсон: в одній із катівень окупанти тримали понад 300 людей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Херсон: в одній із катівень окупанти тримали понад 300 людей
Херсонська обласна прокуратура

У Херсоні зафіксовано три катівні та одне місце несвободи

Національна поліція Херсонської області виявила ще сім катівень та вісім місць несвободи. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Андрій Кований.

«Нині на деокупованих територіях зафіксовано сім катівень та вісім місць несвободи. Три катівні та одне місце несвободи – це безпосередньо у самому Херсоні. Ще чотири катівні та сім місць несвободи – це Бериславський район. Але це не всі. Це лише ті, про які я можу говорити як поліцейський», – розповів Кований.

Зазначається, що лише в одній катівні в Херсоні зафіксовано тримання понад 300 людей. Ці дані можуть бути не остаточними, адже цифра зростає.

Раніше повідомлялося, що окупанти обстрілюють Херсон забороненими снарядами.

Крім того, російські терористи навмисне обстрілюють населені пункти на лівобережній частині Херсонської області, щоб у такий спосіб змусити евакуюватися місцеве населення.

Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна поліція

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