Херсон: в одній із катівень окупанти тримали понад 300 людей

У Херсоні зафіксовано три катівні та одне місце несвободи

Національна поліція Херсонської області виявила ще сім катівень та вісім місць несвободи. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Андрій Кований.

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«Нині на деокупованих територіях зафіксовано сім катівень та вісім місць несвободи. Три катівні та одне місце несвободи – це безпосередньо у самому Херсоні. Ще чотири катівні та сім місць несвободи – це Бериславський район. Але це не всі. Це лише ті, про які я можу говорити як поліцейський», – розповів Кований.

Зазначається, що лише в одній катівні в Херсоні зафіксовано тримання понад 300 людей. Ці дані можуть бути не остаточними, адже цифра зростає.

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Раніше повідомлялося, що окупанти обстрілюють Херсон забороненими снарядами.

Крім того, російські терористи навмисне обстрілюють населені пункти на лівобережній частині Херсонської області, щоб у такий спосіб змусити евакуюватися місцеве населення.