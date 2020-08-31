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    Кримінал

    Екскомандир полку «Азов» заявив про виявлений на Харківщині склад боєприпасів соратника Киви

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    <span>Арсенал зброї знайшли на днях в Люботині</span> - Екскомандир полку «Азов» заявив про виявлений на Харківщині склад боєприпасів соратника Киви
    Арсенал зброї знайшли на днях в Люботині
    Фото: Нацполіція

    Поліція знайшла на Харківщини склад боєприпасів, що може належати організації Іллі Киви

    У Харківській області знайдено масштабний склад боєприпасів, що може належати представникам угруповання «Патріоти – за життя».

    Серед виявленої зброї – гранати РГД-5 та запали до них, набої до крупнокаліберного кулемету 12.7-мм, комплектуючі до станкового протитанкового гранатомету, кулеметні ленти до ПКМ, гвинтівкові набої 308 Win, патрони до гладкоствольної зброї та ін. 

    Про це повідомляється у Telegram-каналі екскомандира полку «Азов» та начальника Центрального штабу партії «Національний Корпус» Максима Жоріна.

    «Цей арсенал зброї знайшли на днях в Люботині, Харківська область. Зі своїх джерел отримав цікаву інформацію щодо його власника – це Олег Ширяєв, куратор тітушні Іллі Киви. Всі ми нічого не чули про цю справу, бо, судячи з усього, її покриває поліція та прокуратура. Тому звертаюсь до наших правоохоронних органів: може ви хоч якось прокоментуєте ситуацію? І сподіваюсь, ні у кого більше немає питань щодо справжньої мети бойових загонів ОПЗЖ», - заявив Жорін.

    Нагадаємо, 28 серпня поліція оголосила підозру 14 затриманим після нападу на автобус з представниками організації «Патріоти – За життя», що стався 27 серпня під Харковом, і ще з п’ятьма встановленими особами проводить слідчі дії.

    27 серпня близько 19:10 на трасі біля міста Люботин Харківського району Харківської області невідомі автомобілем «Міцубісі» заблокували рух мікроавтобуса «Мерседес», у якому перебували представники ГО «За життя», та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля «Міцусібі» вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

    Міністр внутрішніх справ заявив, що поліція затримала прихильників різних політичних сил, які влаштували сутички зі стріляниною на трасі Київ - Харків.Також з’явилося відео нападу на мікроавтобус під Харковом. На ньому група молодих людей б'є вікна в мікроавтобусі та б'є ногами лежачого пасажира, чутні постріли.

    Національна поліція України кримінал Азов схованка зброї партії боєприпаси Національний корпус Ілля Кива
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