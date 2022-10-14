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СБУ ліквідувала канали нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ ліквідувала канали нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон (фото)
Оперативники затримали організатора нелегального трафіку та його спільника «на гарячому»
фото: пресслужба СБУ

Зловмисники оцінювали свої «послуги» від $1,8 до 7 тис. з людини

Служба безпеки України заблокувала чотири нових канали незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомляє пресслужбавідомтсва.

«У результаті слідчо-оперативних дій у Дніпрі, в Одеській і Закарпатській областях затримано вісьмох організаторів нелегальних трафіків», - йдеться у повідомленні.

За гроші вони «гарантували» своїм клієнтам переправлення за межі України на підставі підроблених документів або поза встановленими пунктами контролю.

Зловмисники оцінювали свої «послуги» від $1,8 до 7 тис. з людини. Сума залежала від терміновості і способів незаконного переміщення до іноземних країн.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і запобігли реалізаціям злочинних схем. «Одного з їх організаторів затримано у Дніпрі. Зловмисник намагався налагодити механізм зарубіжних «поїздок» ухилянтів під виглядом осіб з інвалідністю. Для цього він забезпечував своїх клієнтів підробленими документами, зокрема тимчасовим посвідченням військовозобов’язаного з висновком про непридатність до військової служби. Для «підтвердження» додавав фальшивий висновок медико-соціальної експертної комісії про нібито наявність групи інвалідності», – зазначили в СБУ.

Встановлено, що зловмисник використовував заходи конспірації і напряму не зустрічався із «замовниками». Для їх пошуку, подальшої комунікації та передачі грошей використовував лише особисті зв’язки.

«Він не допускав спілкування через месенджери або електронну пошту. Втім, зловмиснику це не допомогло. Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили і задокументували протиправну схему», - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили 3 підготовлені до продажу «пакети документів».

Ще дві нелегальні схеми виїзду із України вдалося припинити на Одещині.

За однією з них, двоє мешканців Болградського району пропонували місцевим жителям призовного віку «допомогу» у перетині кордону поза пунктами пропуску. Зловмисників затримано на передачі грошей та спробі прихованого переправлення «туриста» до сусідньої країни.

Інша «схема» на Одещині була організована за сприяння місцевого посадовця. Щоб приховати незаконну діяльність, зловмисник залучив свого знайомого як «посередника», який підшукував через інтернет-месенджери охочих нелегально перетнути кордон.

Оперативники СБУ і ДБР затримали організатора нелегального трафіку та його спільника «на гарячому», відразу після отримання грошей від чергового втікача та при спробі його незаконного переправлення через держкордон.

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Тим часом у Закарпатській області на нелегальному переміщенні ухилянтів спеціалізувалося ціле злочинне угруповання. До його складу входила група мешканців Рахівського району.

Зловмисники налагодили трафік через річку, що проходить поблизу державного кордону. Для прихованого «супроводу» своїх клієнтів вони через тепловізор відстежували пересування прикордонників.

Усім фігурантам повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

За всіма викритими фактами тривають досудові розслідування.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України знайшла понад 8 млн грн готівки у чиновниці Львівської міськради та її спільників, які підозрюються у нелегальному переправленні призовників за кордон. 

Теги: мобілізація СБУ розслідування послуги кордон інтернет гроші

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