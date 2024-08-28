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Мільярдні витрати на допомогу Україні: Міноборони Литви відзвітувало

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Мільярдні витрати на допомогу Україні: Міноборони Литви відзвітувало
Литва продовжує активно підтримувати Україну
фото із відкритих джерел

Міноборони Литви оцінило вже надану Україні військову підтримку у 647 млрд євро

Загальна сума литовської військової підтримки Україні з початку війни перевищила 647 млн. євро. Про це повідомила пресслужба Міністерства національної оборони Литви.

«Загальна підтримка Литвою України має довгостроковий характер і перевищила один мільярд євро», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у 2024 році Україні було поставлено 155-мм боєприпаси, бронемашини М113 та М577, протидронні системи, боєприпаси для протитанкових гранатометів Carl Gustaf та інше озброєння, спорядження та обладнання.

Нагадаємо, у серпні Литва передає Україні нову партію військової допомоги, до якої увійдуть, серед іншого, системи ППО малої дальності, бронемашини і засоби боротьби з дронами.

Раніше протягом 2024 року Литва на запит України передавала артилерійські боєприпаси, бронемашини M577 і M113, системи для боротьби з дронами, шведські протитанкові гранатомети «Карл Густав», системи дистанційного підриву Rise-1, розібраний навчально-тренувальний і навчально-бойовий літак L-39ZA Albatros, генератори.

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Теги: Міноборони Литва боєприпаси озброєння системи ППО

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