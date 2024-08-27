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Латвія планує ввести строкову службу для жінок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Латвія планує ввести строкову службу для жінок
Найбільш ймовірним терміном для реалізації строкової служби для жінок є 2028 рік
фото з відкритих джерел

За словами очільника Міноборони, Латвії необхідно виконати багато підготовчих завдань, щоб забезпечити високу якість строкової служби

Міністерство оборони Латвії хоче запровадити обов'язкову строкову службу для жінок. Ініціативу планують обговорити з громадськістю та урядом. Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, пише Delfi.

Очільник Міноборони висловив підтримку введенню обов’язкової військової служби для жінок. Спрудс також підкреслив, що ці зміни не будуть впроваджені негайно.

За словами посадовця, найбільш ймовірним терміном для їх реалізації є 2028 рік. Міністр оборони Латвії додав, що планується призвати на службу близько 4 тис. осіб.

Міністр наголосив на важливості громадського обговорення та досягнення політичного консенсусу, необхідного для реалізації цієї ініціативи.

«Це не тільки питання коаліції, це питання політичних партій, парламенту і всього суспільства», – заявив він.

Спрудс зазначив, що Латвії необхідно виконати багато підготовчих завдань, щоб забезпечити високу якість строкової служби. Він також додав, що потрібно підготувати відповідне оснащення, форму для жінок та загалом збільшити запаси всього необхідного, включаючи зброю.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Латвії вважає передчасним обговорення обов'язкового призову жінок до Служби державної оборони

До слова, Латвія надасть €10 млн на ініціативу із закупівлі боєприпасів для України.

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Теги: Латвія жінка армія Міноборони

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