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СБУ затримала у Запоріжжі блогера, який працював на Телеграм-канал Шарія (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ затримала у Запоріжжі блогера, який працював на Телеграм-канал Шарія (відео)
Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.
фото: пресслужба СБУ

СБУ затримала зловмисника на спробі чергового поширення інформації на користь країни-агресора

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одного ворожого поплічника у прифронтових районах півдня України. Ним виявився блогер із Запоріжжя, який передавав агресору інформацію про наслідки російських ракетних ударів по місту. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Для цього він створив спеціалізовану інтернет-платформу, де оприлюднював фото- та відеоматеріали з власними коментарями і текстовим описом подій.

За оперативними даними, відомості з інформресурсу «підхоплювали» представники спецслужб РФ для збору розвідданих про «результати» ракетно-артилерійських обстрілів регіону.

Крім того, «сюжети» блогера активно використовував прокремлівський пропагандист шарій для наповнення власного Телеграм-каналу і проведення інформаційно-підривної діяльності проти України.

З «перепощених» відео із Запоріжжя він готував деструктивний контент, в якому заперечував причетність кремля до знищення цивільної та критичної інфраструктури українських міст.

Також медіафайли блогера моніторили окупаційні угруповання РФ на південному напрямку для коригування вогневих ударів по регіону.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергового поширення інформації на користь країни-агресора. У затриманого виявлено мобільний телефон із доказами злочинних дій.

Наразі вирішується питання щодо притягнення фігуранта до кримінальної відповідальності за ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки викрила учасника терористичної організації «ЛНР». Він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави

Теги: СБУ Запорізька область Анатолій Шарій

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