Сподівався «залягти на дно»: СБУ затримала ексбойовика терористичного угруповання

Угруповання приховано постачало зброю і боєприпаси терористам так званої «ЛНР» під виглядом «гуманітарних» вантажів з Росії

Контррозвідка Служби безпеки викрила учасника терористичної організації «ЛНР». Він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави, повідомляє пресслужба СБУ.

Потім чоловік тривалий час переховувався від правосуддя на тимчасово окупованій частині Луганської області і згодом виїхав до РФ. «У ході багатоетапної спецоперації співробітники української контррозвідки встановили його місцезнаходження і затримали на Одещині, де він сподівався «залягти на дно».

За даними слідства, зловмисником є мешканець південного регіону, який у березні 2015 року виїхав до ростова-на-дону. Там вступив до незаконного збройного формування під назвою «Ангел»», – зазначається у повідомленні.

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Серед іншого, саме це угруповання приховано постачало зброю і боєприпаси терористам так званої «ЛНР» під виглядом «гуманітарних» вантажів з Росії.

Перебуваючи у лавах бойовиків, він займався матеріально-технічним забезпеченням бригади «Призрак», яка входила до складу 2-го окупаційного корпусу РФ у захоплених районах Луганщини.

Крім того, зловмисник брав безпосередню участь у підготовці «постановочних» сюжетів для інформресурсів Кремля. Під час пропагандистських заходів він на власному «прикладі» займався популяризацією терористичних угруповань і закликав до їх підтримки серед місцевих жителів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили колишньому бойовику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

Спецоперацію з викриття і затримання зловмисника проводили співробітники СБУ Одеської області за координації Департаменту контррозвідки Служби безпеки та процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

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