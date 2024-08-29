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Удар по нафтобазі РФ: вогонь охопив третій резервуар (супутникові фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Удар по нафтобазі РФ: вогонь охопив третій резервуар (супутникові фото)
Комбінат «Атлас» «Росрезерву» в Кам'янському районі Ростовської області РФзазнає атаки дронів вже вдруге
фото ілюстративне

ЗСУ завдали удару по нафтобазі «Атлас» в Ростовській області

Вогонь охопив третій резервуар з паливом на нафтобазі «Росрезерва» біля хутора Астахов. Пожежа триває другий день, пожежникам не вистачає спеціального обладнання для гасіння. Про це повідомляє російська служба «Радіо Свобода».

Як повідомляється, «новий знімок, зроблений вчора, але через кілька годин після попереднього, дозволяє побачити, що ще в середу вогонь поширився на третій резервуар з паливом». Відео очевидців та дані системи NASA Firms, яка відстежує пожежі на поверхні Землі, як пише видання, «свідчать, що у четвер нафтобаза продовжує горіти». Місцеві телеграм-канали пишуть, що пожежникам не вистачає для гасіння спеціальних апаратів, які подають піну для нейтралізації палива, що горить.

Комбінат «Атлас» «Росрезерву» в Кам'янському районі Ростовської області РФ, як вказано, зазнає атаки дронів вже вдруге: до цього безпілотник атакував його 3 серпня, але тоді пожежу вдалося швидко загасити. 

Разом із нафтобазою під хутором Астахов як мінімум напередодні 11-й день поспіль, за даними видання, продовжувала горіти ще одна нафтобаза «Росрезерву» в Ростовській області, під Пролетарськом. «Сьогодні супутники NASA вже не фіксують на ній вогню, проте про те, що пожежу загасили, місцева влада не повідомляла», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, у ніч на 28 серпня Сили оборони завдали удару по нафтобазі «Атлас» в Ростовській області РФ. У результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкта. 

Як повідомлялося, у Кіровській області Російської Федерації безпілотник атакував ємність для зберігання нафтопродуктів у місті Котельнич.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у Росії після гучних вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі в Кам'янському районі Ростовській області. За даними місцевих пабліків горять резервуари комбінату Росрезерва «Атлас», який розташований на відстані близько 160 км від лінії фронту.

Звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 02:45 ночі. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.

До слова, у Россошанському районі Воронезької області після атаки безпілотника виникла пожежа поблизу вибухонебезпечних об'єктів.

Теги: пожежа росія нафта

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