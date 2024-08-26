Зеленський скликав нараду щодо покарання зрадників, які втекли з України

На нараді були присутні керівникии правоохоронних та антикорупційних органів, Генеральний прокурор, керівник Держприкордонслужби

Володимир Зеленський: «Окремо розглянули питання щодо кордону, щодо фактів незаконного перетину – доповідали Клименко, Малюк, Сухачов»

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів. На зустрічі були обговорені питання незаконного перетину кордону та протидії колаборантам, за два тижні мають представити план вирішення проблем. Про це глава держави повідомив у Телеграм.

«Провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів, були також Генеральний прокурор, керівник Державної прикордонної служби України», – повідомив Зеленський.

За словами глави держави, були доповіді щодо протидії колаборантам, стосовно кримінальних проваджень щодо тих, хто виправдовує агресію Росії, служить цій війні проти України.

«Окремо розглянули питання щодо кордону, щодо фактів незаконного перетину – доповідали Клименко, Малюк, Сухачов. Щодо антикорупційної програми та стану всіх заходів доповідали керівники НАЗК, НАБУ та САП. За два тижні повинні напрацювати й представити чіткий план розв’язання проблемних питань – усі вони абсолютно зрозумілі. Потрібні дії», – зазначив глава держави.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом.