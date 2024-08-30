Росія заявила про атаку безпілотників у деяких областях

За інформацією російських ЗМІ, два безпілотники були збиті на підльоті до міжнародного аеропорту в Калузі

Російське Міноборони заявило, що ППО збила 18 безпілотників

Російська Федерація заявила про атаку безпілотників у Брянській, Калузькій та Білгородських областях та тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Міноборони РФ.

Російське відомство стверджує, що цієї ночі засобами ППО начебто були знищені 18 безпілотників літакового типу.

Як стверджує Міноборони РФ 11 безпілотників було знищено в Брянській області, чотири дрони – у Калузькій області, два БпЛА – в окупованому Криму та ще один дрон – у Білгородській області.

Натомість російські ЗМІ повідомляють, що два безпілотники були збиті на підльоті до міжнародного аеропорту в Калузі. Зазначається, що внаслідок дронового удару є руйнування.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунало кілька вибухів.

Як повідомлялося, уночі ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, унаслідок чого здійнялась пожежа. За інформацією місцевої влади, внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста.

Жителів міста просять щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки. Зазначається, що попередньо в результаті ворожого удару є потерпілі. Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.

До слова, російські окупанти пошкодили промислове підприємство у Марганецькій громаді Дніпропетровської області, за ніч над регіоном збили чотири «Шахеди».