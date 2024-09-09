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СБУ затримала російського агента, який коригував удари по Києву

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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СБУ затримала російського агента, який коригував удари по Києву
Затриманому повідомлено про підозру в державній зраді
фото: СБУ

Зрадник допомагав окупантам стежити за тепловими електростанціями, опорами ліній електропередач та енергообладнанням на залізничних розв’язках

Служба безпеки України затримала в Києві агента російського Головного розвідувального управління (ГРУ), який розставляв «відеопастки» для онлайн-коригування ударів по столиці. Про це повідомила СБУ.

«Зловмисник коригував ракетно-дронові удари по місту та вчиняв підпали на об’єктах «Укрзалізниці». Пріоритетними цілями ворога були теплові електростанції, опори ліній електропередач та енергообладнання на залізничних розв’язках», – розповіли правоохоронці.

Затриманим виявився мешканець Харкова. Для його вербування російська спецслужба використала один із телеграм-каналів, на якому чоловік шукав пропозиції «легкого заробітку».

За вказівкою розвідки РФ агент прибув до Києва, де орендував квартиру в багатоповерхівці з панорамою на місцеву ТЕС. У помешканні фігурант встановив відеокамеру з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла окупантам в режимі «реального часу» стежити за енергооб’єктом.

За такою ж інструкцією зрадник обладнав «спостережний пункт» ще в одній орендованій квартирі поблизу столиці. Крім того, замасковані пристрої відеофіксації, так звані відеопастки, агент встановив для відслідковування ударів по лініях електропередач.

«У такий спосіб агресор планував зафіксувати наслідки нових повітряних ударів по Київщині та водночас виявити локації ППО, відстежуючи «виходи» ракет на відео», – пояснили спецслужбовці.

Після підготовки «спостережних постів» агент повернувся до Харкова під виглядом відвідування батьків, але насправді для підпалу релейної шафи на стратегічній лінії залізничного сполучення.

СБУ затримала чоловіка в одній із орендованих квартир у Києві. У цей час зловмисник налаштовував нову відеокамеру для онлайн-фіксації повітряних атак на місто. Під час обшуків у затриманого вилучено телефони та відеопристрої із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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За вказівкою розвідки РФ агент прибув до Києва, де орендував квартиру в багатоповерхівці з панорамою на місцеву ТЕС
фото: СБУ

Нагадаємо, що в Одеській області затримано фельдшера місцевої станції екстреної медичної допомоги. За даними правоохоронців, він коригував ракетно-дронові удари РФ по одному з портових міст регіону.

Теги: російські агенти Київ СБУ кримінал

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