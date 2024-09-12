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Чехія назвала країну, яка становить для неї найбільшу небезпеку

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Чехія назвала країну, яка становить для неї найбільшу небезпеку
Ще одною країною, від якої походить довгострокова загроза, у звіті названо Китай
фото: SHUTTERSTOCK

Сучасні технології, розвиток штучного інтелекту, кидають величезний виклик сучасному суспільству та силам безпеки держави, вважають у Чехії

Росія залишається найбільшою загрозою для безпеки Чеської Республіки та всієї Європи. Про це йдеться в щорічному звіті Служби безпеки інформації (BIS) Чехії.

«2023 рік був надзвичайно складним у сфері безпеки та дуже турбулентним у багатьох відношеннях. На жаль, неприпустима жорстока агресія Росії проти України тривала, на що демократична і вільна частина світу відповіла підтримкою країни, яка захищається. Як і в попередні роки, Росія залишалася найбільшою загрозою безпеці нашої країни, а також усієї Європи та світу», – назвав підсумок 2023 року глава BIS Міхал Куделка.

У звіті зазначається, що, крім звичайної конвенційної війни проти сусідньої країни, РФ проводить перманентні гібридні атаки проти західних демократій. Основна мета Кремля – послабити підтримку України, підірвати довіру громадян до власної держави, сприяти розколу суспільства шляхом генерування ворожої пропаганди на всіх платформах, від так званих «новинних» сайтів, через масовий вплив у соціальних мережах до кібератак на критичну інфраструктуру держав.

Сучасні технології, швидкий розвиток штучного інтелекту (ШІ), кидають величезний виклик сучасному суспільству та силам безпеки держави, зазначається у документі. «ШІ може бути хорошим слугою, але дуже поганим паном. Його контроль з боку однієї держави чи приватної структури може мати катастрофічні наслідки», – йдеться у звіті.

Попри вимушену зміну стратегії російських спецслужб, спричинену ослабленням дипломатичних представництв у ряді країн, чеські експерти констатують, що й класичні розвідувальні операції здійснювалися минулого року по всій Європі. Москва намагається відновити кількість своїх шпигунів під дипломатичним прикриттям. 

Ще одною країною, від якої походить довгострокова загроза, у звіті названо Китай.

До слова, чеські спецслужби розпочали розслідування щодо російської православної церкви (РПЦ) на предмет можливої загрози з боку підконтрольної Кремлю релігійної організації для демократичних інститутів держави.

Нагадаємо, чеський президент Петр Павел вважає, що вступ України до Північноатлантичного Альянсу не повинен залежати від відновлення повного контролю над всією її територією.

Як відомо, посол України в Чехії Василь Зварич заявив, що Україна не планує примусово повертати чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном. Він наголосив, що захист Вітчизни є обов'язком кожного громадянина, але рішення про повернення залишається за кожним індивідуально.

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Теги: Москва президент Україна розслідування технології посол агресія Китай росія

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