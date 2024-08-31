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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Росія завжди дурить. То на що розраховують зрадники України?

glavcom.ua
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Служба безпеки України постійно ловить колаборантів та зрадників Батьківщини
ілюстративне фото: СБУ

Росіяни продовжують активно вербувати українців

Резидент ГУ Генштабу Росії (те, що було ГРУ) з помічником спокійно орендували квартиру в Києві з вікнами на критичну інфраструктуру, встановили камери і демонстрували картинку онлайн в штаб – щоб точніше коригувати удари по Києву.

Отак просто на третьому році Великої війни прямо під російськими обстрілами посеред столиці було тупо облаштовано ворожий спостережний пункт. Не почухались господарі квартири – що орендувати прийшли якісь підозрілі російськомовні типи. Не почухались сусіди і консьєржі, що це ворог, який відкрито ляпав російською. Не почухався провайдер, що стрім скеровують на ворожу територію (очевидно, визначення вимагає певних технічних засобів, але ж це банально питання виживання, провайдери мали би давно зайнятись цим). Хоча з нашими настроями в мінімум половини суспільства ті могли хоч в будьоновках і з парашутами за спиною припхатись – аби бабло платили.

Добре, що в нас є СБУ. Вирахували. Затримали старшого агента (резидента) ворожої розвідки і помічника. Вийшли на завербовану вже в Україні мережу (українці просто за гроші погоджуються наводити удари ворога і вбивати сусідів, родичів, друзів; а про підпали за скромні гроші автівок ЗСУ та електропідстанцій і говорити не варто – така дрібниця). Київ, Полтава, Чернігів – всюди знайшлись виплодки, жадібні до ворожих грошей.

Наша контррозвідка загребла всіх. Але, погодьтесь, ситуація абсурдна і неймовірно ганебна. Старі, довоєнні заморожені агентурні мережі (ті, які не вилізли навіть після 2014-го і «ЛДНР») СБУ вирахувала і пересаджала (і багатьох вже обміняла) ще 2022-го. Там були здебільшого ідейні – ті, хто просто за умовчанням отримав сині паспорти, але українцем ніколи не був.

Тобто, оце зараз пробують налагодити нові мережі і намагаються задурно вербувати агентів цілковито свіжі кадри з Росії. А погоджуються на вербовку вже українці. Не ідейні – за гроші, як звітує СБУ.

З іншого боку, та ж СБУ повідомляє, що ворог вже увійшов в режим економії: вербує коригувальників, підпалювачів обіцянками пари тисяч доларів, отримує звіти про зраду – і зникає без оплати. Тобто, завербована мразота як останні ідіоти не отримує ні копійки і стрункими лавами й колонами пензлює на довічне.

От цей момент варто максимально поширити: що заробити на зраді не вийде. «Заробітчанина» швидко або дуже швидко прийме СБУ, а грошей побачити так і не вдасться, резиденти і вербувальники брешуть і зникають зі світами, лишаючи гроші собі. Якщо немає ні совісті, ні страху, ні лояльності до держави, то може хоч жадібність зменшиться, якщо дізнаються, що оплати не буде.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Полтава гроші українці Чернігів ворог СБУ державна зрада

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