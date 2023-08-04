Головна Країна Політика
search button user button menu button

Міністр Клименко анонсував кадрові зміни у ДСНС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міністр Клименко анонсував кадрові зміни у ДСНС
Клименко повідомив про майбутні зміни у Державній службі України з надзвичайних ситуацій
фото з відкритих джерел

Клименко пообіцяв оприлюднити результати внутрішніх перевірок у ДСНС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував зміни у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Про це він написав у Telegram.

«Щодо ДСНС. Найближчим часом оприлюднимо результати внутрішніх перевірок. Будуть зміни», – заявив Клименко.

Як повідомлялося, вранці 18 січня вертоліт, що летів в одну з гарячих точок, упав в районі житлових будівель міста Бровари на Київщині, зокрема у районі дитячого садка. Внаслідок цієї аварії загинули 14 людей, з них одна дитина, 25 осіб зазнали поранень, у тому числі 11 дітей.

На борту гвинтокрила Airbus Puma перебували 10 осіб, зокрема, керівники МВС: міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар міністерства Юрій Лубкович, їхні помічники, а також три члени екіпажу ДСНС. Усі, хто перебував на борту, загинули.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань 3 серпня оголосило підозру посадовцям ДСНС у справі про загибель в авіакатастрофі у Броварах керівництва МВС. Як заявили в ДБР, «посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей».

4 серпня Печерський районний суд Києва у справі про авіакатастрофу в Броварах заарештував на два місяці без права внесення застави чотирьох посадовців Державної служби з надзвичайних ситуацій, ще одному призначив домашній арешт.

Теги: Ігор Клименко ДСНС Денис Монастирський гелікоптер трагедія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суддя Печерського райсуду зачитує рішення щодо запобіжного заходу посадовцю ДСНС Івану Коробці
Загибель керівництва МВС. Суд обрав запобіжний захід начальнику авіації ДСНС
Сьогодні, 13:31
Рятувальники шукають снаряди за допомогою водних дронів
Рятувальники показали, як розміновують річки та озера (відео)
29 липня, 12:03
Облаштування переправ через р. Тересва завершилося 28 липня
Обвал мосту на Закарпатті: рух через річку відновлено (фото)
29 липня, 06:45
У Києві водій на блокпосту збив двох військових, одного на смерть (фото)
У Києві водій на блокпосту збив двох військових, одного на смерть (фото)
25 липня, 10:47
Підрив Каховської ГЕС: Очільник МВС назвав офіційну кількість загиблих
Підрив Каховської ГЕС: Очільник МВС назвав офіційну кількість загиблих
20 липня, 22:03
Атака на Київщину: рятувальники ліквідовують наслідки (фото)
Атака на Київщину: рятувальники ліквідовують наслідки (фото)
11 липня, 08:36
Зеленський оприлюднив щемливе відео з нагоди 500 днів важкої війни з РФ
500 днів війни: Зеленський опублікував потужне відео
8 липня, 19:13
Рятувальники зрізали грати, щоб вивести людей з підтопленого підвалу
Негода у Києві: люди опинилися в пастці у підтоплених підвалах (фото)
8 липня, 07:28
Наслідки негодини в одній з областей України
Вода зносить автомобілі та огорожі: як негода вплинула на ситуацію в регіонах
7 липня, 17:52

Політика

Ядерна зброя для України: Данілов назвав можливі варіанти
Ядерна зброя для України: Данілов назвав можливі варіанти
Міністр Клименко анонсував кадрові зміни у ДСНС
Міністр Клименко анонсував кадрові зміни у ДСНС
Шмигаль анонсував нові перевірки укриттів
Шмигаль анонсував нові перевірки укриттів
Зеленський пояснив, чим важлива українська формула миру для світу
Зеленський пояснив, чим важлива українська формула миру для світу
Історичний прорив: Кулеба про важливість рішення Китаю їхати на саміт в Саудівську Аравію
Історичний прорив: Кулеба про важливість рішення Китаю їхати на саміт в Саудівську Аравію
Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Ірану
Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Ірану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
«Найкращий корабель Північного флоту РФ». Все, що відомо про підбитий «Оленегорский горняк»
41K
ЗСУ в ході контрнаступу просунулися вперед на кількох напрямках – ISW
23K
Стало відомо, які резерви задіяли ЗСУ для прориву на півдні
16K
Папа Римський вибачився перед українцями
14K
Два митрополити Московської церкви в Україні поклялися у вірності РПЦ
8325
Сумне свято путінського «ведеве». Чому генералу Теплінському закрили рота

Новини

Соратник Зеленського вступився за скандальний «Інгулець» та посварив українців через «Барбі»
Сьогодні, 17:31
Рашисти посилили терор в окупованому Енергодарі – Генштаб
Сьогодні, 06:47
Спека, місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 4 серпня
Сьогодні, 05:19
4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:35
Окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Мар’їнкою – Генштаб
Вчора, 07:02
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Вчора, 06:32

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту