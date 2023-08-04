Міністр Клименко анонсував кадрові зміни у ДСНС

Клименко повідомив про майбутні зміни у Державній службі України з надзвичайних ситуацій

Клименко пообіцяв оприлюднити результати внутрішніх перевірок у ДСНС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував зміни у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Про це він написав у Telegram.

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«Щодо ДСНС. Найближчим часом оприлюднимо результати внутрішніх перевірок. Будуть зміни», – заявив Клименко.

Як повідомлялося, вранці 18 січня вертоліт, що летів в одну з гарячих точок, упав в районі житлових будівель міста Бровари на Київщині, зокрема у районі дитячого садка. Внаслідок цієї аварії загинули 14 людей, з них одна дитина, 25 осіб зазнали поранень, у тому числі 11 дітей.

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На борту гвинтокрила Airbus Puma перебували 10 осіб, зокрема, керівники МВС: міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар міністерства Юрій Лубкович, їхні помічники, а також три члени екіпажу ДСНС. Усі, хто перебував на борту, загинули.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань 3 серпня оголосило підозру посадовцям ДСНС у справі про загибель в авіакатастрофі у Броварах керівництва МВС. Як заявили в ДБР, «посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей».

4 серпня Печерський районний суд Києва у справі про авіакатастрофу в Броварах заарештував на два місяці без права внесення застави чотирьох посадовців Державної служби з надзвичайних ситуацій, ще одному призначив домашній арешт.