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Загибель керівництва МВС. Суд обрав запобіжний захід начальнику авіації ДСНС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Загибель керівництва МВС. Суд обрав запобіжний захід начальнику авіації ДСНС
Суддя Печерського райсуду зачитує рішення щодо запобіжного заходу посадовцю ДСНС Івану Коробці
фото: Суспільне

Адвокати чиновника будуть подавати апеляцію

Суд обрав запобіжний захід одному з посадовців Державної служби з надзичайних ситуацій у справі про падіння гелікоптера у Броварах. Його відправили під варту на два місяці. Про це повідомляє «Суспільне».

Запобіжний захід обрали начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івану Коробці. Печерський суд Києва призначив два місяці тримання під вартою.

При цьому Коробка з рішенням суду не погодився. Він стверджує, що діяв «відповідно до керівних документів»: фаховий рівень пілотів дозволяв перевозити керівний склад, а «погода була льотна».

Адвокати чиновника будуть подавати апеляцію.

Нагадаємо, 18 січня 2023 року у місті Бровари у результаті авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС України Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС України Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький. А також - командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександр Василенко, пілот цієї ж авіаескадрильї Костянтин Коваленко та бортмеханік Іван Касьянов.

3 серпня слідство пояснило, як сталася авіакатастрофа і назвало підозрюваних.

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Теги: МВС ДСНС Бровари Денис Монастирський

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