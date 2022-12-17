Ще мінус 420 окупантів. Генштаб оновив втрати ворога

ЗСУ ліквідували в Україні вже 97 690 росіян

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 680 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 97 270 росіян. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.12 орієнтовно склали:

особового складу – близько 97690 (+420) осіб ліквідовано,

танків – 2985 (+5) од,

бойових броньованих машин – 5958 (+6) од,

артилерійських систем – 1947 (+1) од,

РСЗВ – 410 (+0) од,

засоби ППО – 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 1648 (+0),

крилаті ракети – 653 (+61),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4577 (+14) од,

спеціальна техніка – 174 (+2).

Нагадаємо, триває 297-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад двадцяти населених пунктів, в тому числі: Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.