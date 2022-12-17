Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ще мінус 420 окупантів. Генштаб оновив втрати ворога

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Ще мінус 420 окупантів. Генштаб оновив втрати ворога
ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів
фото з відкритих джерел

ЗСУ ліквідували в Україні вже 97 690 росіян 

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 680 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 97 270 росіян. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.12 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 97690 (+420) осіб ліквідовано,
  • танків – 2985 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 5958 (+6) од,
  • артилерійських систем – 1947 (+1) од,
  • РСЗВ – 410 (+0) од,
  • засоби ППО – 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 1648 (+0),
  • крилаті ракети – 653 (+61),
  • кораблі /катери – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4577 (+14) од,
  • спеціальна техніка – 174 (+2).

Нагадаємо, триває 297-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад двадцяти населених пунктів, в тому числі: Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Теги: Бахмут втрати Генштаб війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія вже втратила в Україні 5952 бойові броньовані машини
Ще мінус 680 окупантів. Генштаб оновив втрати ворога
Вчора, 11:11
Незважаючи на вік та стан здоров'я, їх після мобілізації направляють у район ведення бойових дій.
Генштаб повідомив, ким окупанти зараз поповнюють втрати
15 грудня, 19:44
«Мобіків відгружаємо пакетами»: окупант скаржиться на втрати на Донбасі (перехоплення)
«Мобіків відгружаємо пакетами»: окупант скаржиться на втрати на Донбасі (перехоплення)
15 грудня, 16:00

Події в Україні

Окупанти грабують сєверодонецький «Азот»: обладнання вивозять до РФ
Окупанти грабують сєверодонецький «Азот»: обладнання вивозять до РФ
На всій території України оголошено повітряну тривогу
На всій території України оголошено повітряну тривогу
Окупанти зранку обстрілюють Херсон: є жертви
Окупанти зранку обстрілюють Херсон: є жертви
Ще мінус 420 окупантів. Генштаб оновив втрати ворога
Ще мінус 420 окупантів. Генштаб оновив втрати ворога
Постачав окупантам запчастини, воду та харчі: СБУ затримала зрадника
Постачав окупантам запчастини, воду та харчі: СБУ затримала зрадника
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 17 грудня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 17 грудня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Головне за ніч: вибухи в окупованому Криму та загадкова заява Байдена
31K
Фейки Путіна про українську армію виявилися… правдою, але про російську
31K
Лукашенко виказав претензію Москві і попросив «єдине» у Путіна (відео)
23K
США назвали загрозливі наслідки деокупації Криму
20K
Коли почалася російська агресія? Посол Ізраїлю обурив соцмережу
15K
Після нічних вибухів на виїзді з Криму утворилися величезні затори (відео)

Новини

Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
Сьогодні, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
14 грудня, 17:36

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту