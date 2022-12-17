Ще мінус 420 окупантів. Генштаб оновив втрати ворога
ЗСУ ліквідували в Україні вже 97 690 росіян
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 680 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 97 270 росіян. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.12 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 97690 (+420) осіб ліквідовано,
- танків – 2985 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 5958 (+6) од,
- артилерійських систем – 1947 (+1) од,
- РСЗВ – 410 (+0) од,
- засоби ППО – 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 1648 (+0),
- крилаті ракети – 653 (+61),
- кораблі /катери – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4577 (+14) од,
- спеціальна техніка – 174 (+2).
Нагадаємо, триває 297-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад двадцяти населених пунктів, в тому числі: Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.
Коментарі — 0