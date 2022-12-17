Окупанти відводять війська з двох міст на Херсонщині

Окупанти поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року

Російські окупанти здійснюють передислокацію окремих підрозділів на тимчасово захопленій території Херсонської області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 17 грудня.

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Так, ворог відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки в район населеного пункту Нижні Сірогози.

Серед місцевих жителів військовослужбовці РФ поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року, тому лояльним до окупантів місцевим пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму.

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На окупованій Луганщині загарбники продовжують здійснювати тиск на місцевих підприємців та примушують їх перереєстровувати бізнес за законодавством РФ.

Раніше повідомлялося, що рашисти вивезли з окупованої Нової Каховки на Херсонщині усіх колаборантів.

Нагадаємо, триває 297-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад двадцяти населених пунктів, в тому числі: Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.