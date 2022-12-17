Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти відводять війська з двох міст на Херсонщині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти відводять війська з двох міст на Херсонщині
Окупанти проводять передислокацію своїх підрозділів
фото з відкритих джерел

Окупанти поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року

Російські окупанти здійснюють передислокацію окремих підрозділів на тимчасово захопленій території Херсонської області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 17 грудня.

Так, ворог відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки в район населеного пункту Нижні Сірогози.

Серед місцевих жителів військовослужбовці РФ поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року, тому лояльним до окупантів місцевим пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму.

На окупованій Луганщині загарбники продовжують здійснювати тиск на місцевих підприємців та примушують їх перереєстровувати бізнес за законодавством РФ.

Раніше повідомлялося, що рашисти вивезли з окупованої Нової Каховки на Херсонщині усіх колаборантів.

Нагадаємо, триває 297-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад двадцяти населених пунктів, в тому числі: Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Теги: війна окупанти росія Херсонщина Луганщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В окупованому Криму було гучно цієї ночі
Головне за ніч: вибухи в окупованому Криму та загадкова заява Байдена
Сьогодні, 07:30
Російські війська тікають у двох місцях
Окупанти залишають позиції: Арестович анонсував розкол в російській армії
Сьогодні, 02:43
Офіційні особи та експерти в США вважають, що український наступ на Крим неминучий
США назвали загрозливі наслідки деокупації Криму
Вчора, 19:33

Події в Україні

Окупанти відводять війська з двох міст на Херсонщині
Окупанти відводять війська з двох міст на Херсонщині
Головне за ніч: вибухи в окупованому Криму та загадкова заява Байдена
Головне за ніч: вибухи в окупованому Криму та загадкова заява Байдена
Путін поставив завдання до Нового року захопити весь Донбас – генерал
Путін поставив завдання до Нового року захопити весь Донбас – генерал
Після нічних вибухів на виїзді з Криму утворилися величезні затори (відео)
Після нічних вибухів на виїзді з Криму утворилися величезні затори (відео)
Яка зброя необхідна ЗСУ для наступальних операцій – висновок генерала
Яка зброя необхідна ЗСУ для наступальних операцій – висновок генерала
Україна змінить підхід до будівництва нових блоків АЕС – Галущенко
Україна змінить підхід до будівництва нових блоків АЕС – Галущенко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала більше чотирьох годин
23K
Лукашенко виказав претензію Москві і попросив «єдине» у Путіна (відео)
21K
Фейки Путіна про українську армію виявилися… правдою, але про російську
20K
Масована ракетна атака на Україну: яка ситуація в регіонах
15K
У небо над Білоруссю піднявся літак далекого радіолокаційного стеження
14K
США назвали загрозливі наслідки деокупації Криму

Новини

Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
Сьогодні, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
14 грудня, 17:36

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту