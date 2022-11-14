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Саміт G20: Сунак закликав до економічної ізоляції РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Саміт G20: Сунак закликав до економічної ізоляції РФ
Сунак назвав Росію країною-вигнанцем
фото з відкритих джерел

На думку Сунака, країнам потрібно продовжувати знижувати залежність від російських енергоносіїв

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розкритикував режим російського диктатора Володимира Путіна за агресію проти України. Він назвав Росію країною-вигнанцем. Сунак запропонував план з економічної ізоляції РФ. Про це пише The Telegraph

На думку Сунака, країнам потрібно продовжувати знижувати залежність від російських енергоносіїв та виробляти більше продовольства. «Державам потрібно знижувати залежність від енергоносіїв Росії. Також треба виробляти якомога більше продовольства», – зазначив прем’єр-міністр Великої Британії.

План Сунака містить з п'ять пунктів:

  • Продовження підтримки тих, кому вона найбільше потрібна взимку. Прем'єр зазначив, що Велика Британія продовжує допомагати Україні, своїм громадянам у плані рахунків за електроенергію, а також вживає заходів щодо запобігання голоду у світі.
  • Країни, які мають можливість, мають виробляти більше продовольства та вивільняти запаси. Ріші Сунак звинуватив Росію у використанні продовольства як зброї та підтримав зусилля ООН щодо продовження зернової угоди.
  • Гарантування безпеки ланцюжків постачання та швидка відмова від енергозалежності від таких країн, як Росія.
  • Залишатися прихильними до просування вільних ринків і відкритої глобальної економіки.
  • Виявляти тих, хто використовує свої можливості, щоб створити кредитні пастки для країн, що розвиваються (політика, за якої країна-кредитор збільшує свій вплив шляхом збільшення боргу країні-позичальнику), а також зайнятися усуненням причин зростання інфляції.

Як раніше повідомлялося, у британському уряді зауважили, що Сунак використає формат G20, щоб продовжувати створювати «регіональні альянси, засновані на наших цінностях», наприклад, як тристоронню військову угоду AUKUS (військовий альянс Австралії, Великобританії та США), створений у 2021 році.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін не братиме участі в саміті лідерів Великої двадцятки, який відбудеться на Балі в Індонезії, навіть онлайн

Раніше повідомлялося, що рішення Путіна про відмову від участі у саміті дозволить йому уникнути конфронтації, у тому ж числі з президентом США Джо Байденом, який назвав голову Кремля військовим злочинцем. Також російська сторона занепокоєна тим, що європейські лідери уникатимуть президента під час саміту.

Теги: росія саміт Велика Британія саміт великої двадцятки Ріші Сунак

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