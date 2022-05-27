Окупанти обстріляли Сумщину з мінометів

Під удар потрапила Середина-Буда Шосткинського району

Російські військові зі своєї території вчергове відкрили вогонь по прикордонних населених пунктах Сумської області. Знову під удар потрапила Середина-Буда Шосткинського району. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він заявив, що 27 травня близько 17:00 ворог зі своєї території обстріляв Шосткинський район з мінометів.

«Близько 11 прильотів по околицях Середино-Буди. Постраждалих немає, пошкодження майна уточнюються», – додав керівник області.

Нагадаємо, із п'ятої ранку 26 травня ворог через кордон почав обстріли Сумської області з мінометів та артилерії. Під обстріл потрапили Білопільська, Новослобідська та Середино-Будська громади. Жертв попередньо немає, зруйнований дачний будинок. Про інші наслідки дані уточнюються.

Крім того, одинадцять населених пунктів у Донецькій області залишились без води наслідок пошкодження Другого Донецького водогону.

У Запорізькій області без електропостачання залишилися 24 114 споживачів у 75 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів у м. Оріхів пошкоджено водопровідні мережі. У м. Гуляйполе та прилеглих сільських населених пунктах Пологівського району, смт Степногірськ та прилеглих сільських населених пунктах Василівського району теж відсутнє водопостачання.

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