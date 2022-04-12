Сховали у картатій сумці: сапери виявили в Ірпені потужну протипіхотну міну

Міна мон-90 має заряд 6,2 кг пластиду, гірше – лише протитанкова

У приватному секторі Ірпеня сапери виявили протипіхотну міну мон-90. Вона має заряд 6,2 кг пластиду, гірше – лише протитанкова. Про це інформує Генеральний штаб збройних сил України.

«Замінували під виглядом картатої сумки», – ідеться у повідомленні.

За словами саперів, це найстрашніше, що взагалі було виявлено в Ірпені на вчорашній день.

У Генштабі наголошують, що не можна чіпати незнайомі предмети. Необхідно відразу звертатися на лінії «101» та «102».

Раніше у Ірпені запровадили посилену комендантську годину на три дні. Діятиме вона аж до 9:00 п’ятниці,15 квітня. Заїжджати у місто не можна нікому, окрім рятувальників, «швидкої», поліції, СБУ, генеральної прокуратури та решти правоохоронців, комунальників, волонтерів, які допомагають прибирати місто та привозять харчі.

Нагадаємо, з 11 квітня запрацював тимчасовий міст, який з’єднав Ірпінь, Бучу, Гостомель, Ворзель із Києвом.

По ньому зможуть перевозити гуманітарну допомогу, будматеріали до визволених від окупантів міст. На цьому місці був зруйнований міст, фото якого облетіло весь світ, коли люди пішки переправлялися по воді на інший берег.

Також з 11 квітня в Києві відкрили Південний міст для всього транспорту. Тепер транспортне сполучення через Дніпро здійснюється трьома мостами.



