Штучний інтелект у судах: Суддя Барсук пояснила, які виклики стоять перед Україною та світом

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Штучний інтелект у судах: Суддя Барсук пояснила, які виклики стоять перед Україною та світом

«Україна приєдналася до Рамкової конвенції Ради Європи про ШІ, але національних норм правового регулювання в Україні наразі немає»

Україна долучилася до глобальних міжнародних зусиль із регулювання штучного інтелекту в правосудді, але чітких правил досі бракує – як у світі, так і в нашій країні. Про це розповіла суддя-спікер Північного апеляційного господарського суду Марина Барсук у своїй статті на Українській правді, наголошуючи, що міжнародні стандарти лише формуються, а реальні ризики уже є серйозними.

Суддя нагадує, що Україна приєдналася до Рамкової конвенції Ради Європи про ШІ, але національних норм правового регулювання в Україні наразі немає.

«У вересні 2024 року Рада Європи відкрила для підписання Рамкову конвенцію про ШІ, права людини, демократію та верховенство права, спрямовану на забезпечення розвитку та використання штучного інтелекту відповідно до основних цінностей Ради Європи – прав людини, демократії та верховенства права. Україна приєдналася до цієї Конвенції в травні 2025 року, підтвердивши свою європейську свідомість та визнання необхідності регулювання меж впровадження та використання ШІ в часи стихійного розвитку алгоритмічних технологій», – зазначає Барсук.

Як пише суддя, в Україні є певні практичні напрацювання саме у допоміжному напрямку застосування алгоритмів через використання Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, електронного документообігу. При тому, за словами Барсук, вже є приклади, коли сторони процесу використовують алгоритмічні застосунки для надання пояснень, клопотань та навіть доказів, згенерованих ШІ.

Як приклад вдалого регулювання ШІ Марина Барсук наводить досвід Великобританії, де офіційним апаратом судової влади Англії та Уельсу у квітні 2025 року було надано рекомендації суддям (їх оновили 31 жовтня 2025 року).

У документі наголошено, що використання ШІ має бути безпечним, етичним і відповідальним - судді можуть використовувати ШІ як допоміжний інструмент, але не заміну власного аналізу чи розсуду.

«Варто слідувати прикладам наших міжнародних країн-партнерів, оскільки технології розвиваються швидко і ми вже маємо приклади, коли сторони процесу використовують алгоритмічні застосунки для надання пояснень, клопотань та навіть доказів, згенерованих ШІ», – пише суддя у своїй статті.

Теги: суддя технології штучний інтелект правосуддя

