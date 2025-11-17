Ізраїль модернізував ракети для боротьби з «шахедами»

Ізраїль тепер має на озброєнні допрацьовану ракету AIM-9M та секрет своєї розробки приховують навіть від американців

Україна активно використовує ракети AIM-9M для перехоплення повітряних загроз, і тому виникає питання щодо доступу до нещодавньої модернізації цього озброєння, здійсненої Ізраїлем. Про це пише «Главком» із посиланням на TWZ.

Після масованої повітряної атаки з боку Ірану Ізраїль провів доопрацювання головки самонаведення ракети AIM-9M Sidewinder. Це оновлення, як повідомляється, значно підвищило ефективність боєприпасу проти далекобійних ударних дронів, таких як «шахед», які регулярно застосовує Росія для ударів по Україні.

Звіт Foreign Policy Research Institute (FPRI) зазначає, що базова версія AIM-9M показала нижчу ефективність порівняно з AIM-9X, що й стало підставою для модернізації. За даними FPRI, внесені Ізраїлем зміни поліпшили здатність AIM-9M перехоплювати цілі, що особливо добре проявилося у протидії «шахедам».

При цьому деталі оновлення Ізраїль приховує. Невідомо, чи стосується модифікація програмного забезпечення, апаратної частини, чи є поєднанням обох.

Враховуючи, що Україна постійно застосовує AIM-9M проти ударних БпЛА окупантів, така модернізована версія була б надзвичайно корисною. Однак, імовірність передачі Києву цієї технології оцінюється як вкрай низька. Ізраїль традиційно дотримується вкрай обережної позиції, а оновлена версія AIM-9M ще не була передана навіть його ключовим союзникам, включно зі США.

Повідомлялося, що українські військові підрозділи почали використовувати інноваційну систему термінального наведення TFL-1 (The Fourth Law), яка дає змогу FPV-дронам автономно наводитися на ціль на фінальній ділянці польоту (400-500 метрів). Ця технологія дозволяє вражати техніку та живу силу противника навіть за умов втрати зв'язку з оператором через складний рельєф чи інтенсивне радіоелектронне придушення (РЕБ).

Як відомо, систему TFL-1 розробила компанія The Fourth Law, заснована у 2023 році програмістом Ярославом Ажнюком.

До слова, у матері Bloomberg йдеться, що Україна стала супердержавою в галузі безпілотників, випускаючи 4 млн різних типів на рік для ударів по російських цілях на полі бою і в глибині країни. За деякими оцінками, США щорічно виробляють близько 100 тис. військових дронів.